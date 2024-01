Biden promete ‘fechar’ a fronteira se Congresso aprovar acordo bipartidário

O presidente Joe Biden disse que apoia um acordo bipartidário de fronteira no Senado que lhe dá poderes para fechar a fronteira sul “quando ela ficar sobrecarregada”.

“Se tivesse essa autoridade, eu a usaria no dia em que sancionar o projeto de lei”, disse ele em comunicado na sexta-feira, 26.



Biden instou os legisladores a aprovarem o acordo, chamando-o de o conjunto de reformas “mais difícil e justo” já visto.

O acordo fronteiriço enfrenta objeções da direita e da esquerda. O ex-presidente Donald Trump também tentou frustrar o acordo, instando o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, a aceitá-lo apenas se for “perfeito na fronteira”.



Trump elogiou no sábado o governador do Texas, Greg Abbott, por não permitir a entrada de agentes da Patrulha da Fronteira do governo Biden para remover arame farpado em um corredor popular para migrantes que entram ilegalmente nos EUA em uma disputa crescente sobre a imigração.



O Texas está restringindo a Patrulha de Fronteira dos EUA depois que a Suprema Corte abriu caminho para que esses agentes federais cortassem ou removessem a barreira metálica afiada.



Tem aumentado a pressão sobre Biden para que atue na fronteira entre os EUA e o México enquanto ele disputa um segundo mandato na Casa Branca. É provável que ele enfrente Trump – que assumiu uma posição linha-dura em relação à imigração – novamente nas próximas eleições presidenciais.

A imigração é uma questão central antes das eleições, com os eleitores em Iowa e New Hampshire entregando vitórias a Trump nas primárias, em parte devido às suas preocupações com a fronteira.



Em Dezembro, os encontros de migrantes na fronteira entre os EUA e o México foram, em média, superiores a 9.500 por dia, segundo dados do governo dos EUA.

Para aumentar a pressão, alguns republicanos estabeleceram um acordo sobre a segurança das fronteiras como condição para mais ajuda à Ucrânia. Um acordo fronteiriço também é parte integrante da aprovação de mais ajuda a Israel e Taiwan, já que os republicanos na Câmara disseram que não apoiarão mais financiamento para nenhum deles sem ele.



Os últimos comentários de Biden ocorrem no momento em que os negociadores do Senado tentam obter a aprovação de alguns colegas da Câmara que prometeram anular o atual acordo fronteiriço.

Os principais republicanos do Senado, como o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, instaram-nos a aprová-lo. McConnell chamou-a de "uma oportunidade única para realizar algo num governo dividido que não existiria sob um governo unificado".



Fonte: BBC.

I am so grateful for the Texas National Guard, and all of the other members of the Texas military department, and the Texas Department of Public Safety, who are stepping up to secure the border in the absence of Joe Biden enforcing the immigration laws of America. https://t.co/Ya0NUXPknP