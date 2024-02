ICE pede custódia de três brasileiros indocumentados presos por assalto em Massachusetts

O U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pediu a custódia de três cidadãos brasileiros ilegalmente presente nos Estados Unidos que foram acusados ou condenados por crimes graves na região da Grande Boston. Um deles já tinha sido preso e liberado pela polícia sem notificação à imigração pela política de cidade-santuário de imigrantes em Massachusetts, informou o Boston Herald.



Lucas Vilaca Moreira Fontenelle, 21 anos, Daniel Rodrigues Generoso, 26 anos, e Jonatha de Araujo Lima, 19 anos, foram detidos após um assalto à mão armada na loja Aroma Brazil de Milford no dia 9 de janeiro.



Lucas Vilaça Moreira Fontenelle - a Polícia de Framingham já o tinha detido em 18 de março de 2023. Ele foi condenado em 11 de dezembro no Tribunal Distrital de Framingham por duas acusações de agressão e tentativa de agressão com arma de fogo. Foi emitida uma sentença de 2 meses e meio na Casa de Correção do Condado de Middlesex em Billerica. Ele também foi condenado a três meses de prisão por disparo de arma de fogo.



No entanto, foi solto sem que o ICE fosse notificado, apesar de haver um pedido, de acordo com o escritório de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston do ICE.



Menos de um mês após a sua libertação da custódia, em 16 de janeiro, foi novamente preso sob a acusação de assalto à mão armada mascarado, agressão com arma perigosa, conspiração e furto de mais de US$ 1.200. O ERO mais uma vez emitiu um pedido de custódia sobre ele.



Jonathan Lima De Araujo - o ICE afirma ter entrado ilegalmente nos EUA em 1º de maio de 2021, quando foi preso pela Patrulha de Fronteira dos EUA. Eles o libertaram sob fiança com a condição de que ele se registrasse no ICE, de acordo com a agência. A polícia de Milford o prendeu em 18 de janeiro por participação no assalto e o ERO emitiu uma ordem de detenção contra ele.



Daniel Generoso Rodrigues - também entrou no país em data desconhecida, segundo o ICE. A polícia de Milford também o prendeu sob acusações criminais pelo assalto e o ERO emitiu uma ordem de detenção contra ele.



No último ano fiscal, o ERO relatou um aumento de quase 20% nas prisões durante o ano fiscal de 2023, que registrou um total de 170.590 prisões em todo o país. Destes, a agência afirma que 73.822 detidos tinham antecedentes criminais, com uma média de quatro acusações e condenações por pessoa.