Senadores sugerem acordo de fronteira de US$ 118 bilhões com ajuda à Ucrânia

Os senadores divulgaram no domingo, 4, um pacote altamente antecipado de US$ 118 bilhões que combina a política de fiscalização de fronteiras com a ajuda em tempo de guerra para a Ucrânia, Israel e outros aliados dos EUA.



Mas, o pacote esbarrou em um muro de oposição dos principais republicanos da Câmara, incluindo o presidente Mike Johnson.



A proposta pode ser a melhor oportunidade para o presidente Joe Biden reabastecer a Ucrânia com ajuda durante a guerra – um importante objetivo de política externa que é partilhado tanto com o principal democrata do Senado, o senador Chuck Schumer, como com o principal republicano, o senador Mitch McConnell.



Esperava-se que o Senado realizasse esta semana uma votação-teste importante sobre a legislação, mas poucas horas após a divulgação do texto, Johnson disse nas redes sociais quea proposta estaria “morta na chegada” se chegasse à Câmara.



Com o Congresso paralisado na aprovação de 60 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, os EUA suspenderam os envios de munições e mísseis para Kiev, deixando os soldados ucranianos desarmados enquanto tentam repelir a invasão russa.

Os senadores têm trabalhado durante meses no compromisso cuidadosamente negociado destinado a superar a oposição dos conservadores que se cansaram de financiar a luta da Ucrânia. Mas os próximos dias serão um teste crucial para saber se os líderes do Congresso conseguirão mais uma vez forçar os seus membros a apoiar um pacote concebido para afirmar a força – e o compromisso – americano em todo o mundo.



Eles também estarão avaliando se devem continuar pressionando uma das questões mais preocupantes da política americana – a legislação sobre fronteiras e imigração.

Biden disse num comunicado que a proposta do Senado “permite aos Estados Unidos continuar o nosso trabalho vital, juntamente com parceiros de todo o mundo, para defender a liberdade da Ucrânia e apoiar a sua capacidade de se defender contra a agressão da Rússia”.



A proposta reformaria o sistema de asilo com uma aplicação mais rápida e mais rigorosa, bem como daria aos presidentes novos poderes para expulsar imediatamente os migrantes caso as autoridades ficassem sobrecarregadas com o número de pessoas que solicitam asilo. O novo projeto de lei também investiria na produção de defesa dos EUA, enviaria 14 mil milhões de dólares em ajuda militar a Israel, direcionaria quase 5 mil milhões de dólares para aliados na Ásia-Pacífico e forneceria assistência humanitária a civis apanhados em conflitos na Ucrânia e em Gaza.



Johnson indicou no sábado que a Câmara votará um pacote separado de 17,6 mil milhões de dólares de ajuda militar para Israel – uma medida que permite aos republicanos da Câmara mostrarem apoio a Israel, independentemente do acordo do Senado.



Fonte: Associated Press.