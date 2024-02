Câmara dos EUA aprova deportação de indocumentados presos por DUI

A Câmara dos Representantes aprovou na quinta-feira, 1, um projeto de lei que permitirá às autoridades deportar imigrantes indocumentados pegos dirigindo sob a influência de drogas ou álcool (Driver Under Influence - DUI).



A medida foi aprovada com o apoio de 274 legisladores, com 150 democratas contra.

A Lei de Proteção de Comunidades contra DUIs - HR 6976 - altera a Lei de Imigração e Nacionalidade para garantir que os migrantes indocumentados pegos dirigindo sob influência de álcool possam ser deportados e não autorizados a voltar para os EUA.



“Nos Estados Unidos, alguém morre em um acidente com um motorista embriagado ou drogado a cada 45 minutos”, disse o deputado do Alabama, Barry Moore, que apresentou o projeto, à Fox News.



“Esse problema chega perto de mim”, explicou Moore. “Havia um casal recém-casado da minha cidade natal, Enterprise, Alabama, chamado Angel e Jeremy Seay. Eu os conheci pessoalmente. Angel e Jeremy estavam andando de moto juntos quando um imigrante ilegal sob a influência de álcool colidiu com sua caminhonete. Suas vidas foram dramaticamente interrompidas. Infelizmente, tragédias como esta não são incomuns em nosso país.”



O escritório de Moore divulgou estatísticas sobre acidentes fatais envolvendo motoristas com problemas de álcool, dizendo que alguém morre “a cada 45 minutos” nos EUA. Isso totalizou 13.384 mortes por dirigir relacionadas ao álcool em 2021, bem como 400.000 feridos.



Em dezembro, um imigrante de El Salvador, que já havia sido deportado dos EUA quatro vezes, foi acusado de matar uma mãe e seu filho em um acidente no Colorado que envolveu álcool, segundo o meio de comunicação local KDVR. Ele tinha quatro condenações anteriores por delitos de direção relacionados ao álcool, de acordo com os registros do tribunal do Colorado.



“Se você é um convidado neste país e dirige bêbado, deveria ser removido do nosso país”, disse Moore.

Não está claro qual a percentagem de acidentes ou mortes relacionadas com o álcool que envolvem imigrantes ilegais.



O projeto de lei precisa ser aprovado pelo Senado dos EUA e assinado pelo presidente Joe Biden antes de se tornar lei.



Fonte: Canal WSFA.

Today, my legislation that forces President Biden to deport illegal immigrants who drive drunk or impaired passed the House.



I thank my @HouseGOP colleagues for joining me to protect American families by ensuring illegals who commit these offenses are off our streets. pic.twitter.com/y9G3Nea8Xi