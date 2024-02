Com ajuda do TikTok, chineses lideram travessia na fronteira EUA-México

Os migrantes chineses são agora o grupo demográfico que mais tenta cruzar a fronteira sul entre EUA e o México e usam as redes sociais para orientação, segundo as autoridades.



No ano passado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA informou que 37.000 cidadãos chineses foram detidos ao cruzarem ilegalmente a fronteira; isso é 50 vezes mais do que dois anos antes. O motivo maior citado foi para escapar do clima político cada vez mais repressivo e à economia lenta da China.



Muitos deles voaram da China para o Equador porque não é necessário visto para cidadãos chineses. Depois voaram para Tijuana. Os migrantes disseram ao programa da CBS News “60 Minutes” que se conectaram com contrabandistas e pagaram US$ 400 pela viagem de uma hora até a brecha na fronteira.



Um homem, com formação universitária, disse que a sua viagem desde a China durou 40 dias. Ele viajou pela Tailândia, Marrocos, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica e Nicarágua a caminho da fronteira com os EUA.



Ao contrário dos migrantes que fazem a cansativa viagem pela América Central, alguns migrantes de classe média da China chegam com malas com rodinhas. Alguns disseram que pegaram voos até o México. A formação dos novos migrantes chineses incluem professor, banqueiro, proprietários de pequenos negócios e operários de fábrica.



TikTok



Os chineses estão usando mais postagens no TikTok com instruções passo a passo para contratar contrabandistas e instruções detalhadas para chegar à fronteira.



Depois de passarem pelo buraco na tela ou muro, os migrantes caminham cerca de 800 metros por uma estrada empoeirada e esperam na fila pela chegada da Patrulha da Fronteira dos EUA para que possam se render e pedir asilo.



De acordo com o Departamento de Justiça, mais de 50% dos pedidos de asilo chineses receberam asilo no ano fiscal de 2023, em comparação com a média de 14% em todas as nacionalidades.



Com base em uma revisão de “60 minutos” dos dados do Departamento de Imigração e Alfândega, há pelo menos 36.000 chineses que foram ordenados pelos tribunais de imigração dos EUA a deixar o país, mas a China muitas vezes se recusa a aceitar de volta cidadãos e os EUA não podem forçar a China para aceitá-los.



Durante anos, milhões de chineses entraram nos EUA com um visto que lhes permitia visitar, trabalhar ou estudar. Mas nos últimos anos, esses vistos têm sido cada vez mais difíceis de obter, à medida que as tensões entre os dois países aumentam. Em 2016, os EUA concederam 2,2 milhões de vistos temporários a cidadãos chineses. Apenas 160 mil foram concedidos em 2022.