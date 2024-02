ICE prende 171 indocumentados procurados por crimes graves

Uma operação direcionada da Imigração e Alfândega dos EUA em 25 grandes cidades prendeu 171 imigrantes que viviam ilegalmente nos Estados Unidos que são suspeitos ou foram condenados por cometer "crimes horríveis, quase indescritíveis", disseram autoridades na quinta-feira, 1.

A varredura - que ocorreu de 16 a 28 de janeiro - foi liderada pela divisão de Operações de Execução e Remoção (ERO) do ICE, que trabalhou com outras agências de aplicação da lei em cada cidade.

Cento e três das pessoas presas foram condenadas ou acusadas de agressão a crianças, incluindo agressão sexual, disse o diretor interino do ICE, Patrick Lechleitner, em entrevista coletiva. Outros dez têm acusações ou condenações pendentes por assassinato ou homicídio, acrescentou.

Entre as prisões estão:

- Em Denver, um cidadão mexicano de 32 anos condenado por homicídio e reentrada ilegal nos EUA.

- Em Los Angeles, um cidadão de El Salvador de 27 anos foi condenado por atos obscenos ou lascivos com uma criança menor de 14 anos e posse de matéria obscena de menor em ato sexual.

- Em Dallas, um cidadão mexicano de 45 anos foi condenado por agressão sexual agravada contra uma criança e está atualmente sob processo criminal por reentrada ilegal no país após remoção.

O ICE concentra-se na prisão de não-cidadãos que cometeram crimes e de outros indivíduos que violaram as leis de imigração do país. Alguns dos indivíduos presos estão sendo deportados, enquanto alguns dos casos podem ser encaminhados para promotores federais, disse a agência.

No ano fiscal de 2023, o ERO prendeu ilegalmente quase 74.000 pessoas no país com antecedentes criminais.