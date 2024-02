Migrantes fizeram 64,3 milhões de pedidos de entrada nos EUA pelo app CBP One

Os migrantes no México fizeram mais de 64,3 milhões de pedidos de entrada nos EUA usando o CBP One - um aplicativo que o governo Biden tentou estabelecer como a principal porta de entrada para o sistema de asilo americano na fronteira sul, mostram documentos internos do governo federal obtidos pela CBS News.



No primeiro ano de implementação do programa, os migrantes utilizaram o CBP One dezenas de milhões de vezes para solicitar uma cobiçada nomeação a ser processada pelas autoridades de imigração dos EUA numa passagem oficial da fronteira, de acordo com os documentos internos. Até agora, quase 450 mil migrantes foram autorizados a entrar nos EUA ao abrigo do processo.

Os documentos cobrem um período de 13 meses entre janeiro de 2023, quando a administração Biden começou a permitir que os migrantes solicitassem marcações utilizando o CBP One, e 8 de fevereiro de 2024. Em média, os migrantes fizeram pouco menos de 5 milhões de pedidos de marcações por mês.

O número de solicitações não representa indivíduos únicos, pois o total inclui tentativas repetidas das mesmas pessoas. No entanto, a figura ilustra a procura extraordinariamente elevada entre os migrantes para virem para os EUA e o desespero que leva muitos a tentar repetidamente garantir uma oportunidade de entrar no país.



“É um número impressionante”, disse Theresa Cardinal Brown, ex-funcionária da imigração dos EUA durante os governos dos presidentes George W. Bush e Barack Obama. “Há muitas pessoas que adorariam migrar para os Estados Unidos. Em essência, elas veem o CBP One como uma espécie de mecanismo de autopetição que nunca tivemos antes.”



Um esforço de Biden para controlar a migração



A administração Biden procurou utilizar o sistema CBP One para encorajar os migrantes a absterem-se de cruzar a fronteira ilegalmente entre os portos de entrada. Ao contrário daqueles que entram ilegalmente no país, os migrantes que conseguem uma nomeação no CBP One podem solicitar uma autorização de trabalho depois de serem libertados da custódia dos EUA e não têm de satisfazer as condições de asilo mais rigorosas de um regulamento da administração Biden.

Essa regra presume que os migrantes são inelegíveis para asilo se entrarem ilegalmente nos EUA depois de não terem conseguido procurar refúgio num terceiro país, como o México, a caminho de solo americano.

Até 8 de Fevereiro, as autoridades dos EUA nos portos de entrada ao longo da fronteira sul tinham permitido que 448.701 migrantes com nomeações CBP One entrassem no país, dando-lhes avisos para comparecerem no tribunal de imigração para defenderem os seus casos, de acordo com os documentos internos do governo.

Embora os migrantes que chegam a um porto de entrada com uma nomeação CBP One sejam submetidos a verificações de segurança nacional e de segurança pública, não são examinados para asilo. Em vez disso, são processados ao abrigo da autoridade de liberdade condicional humanitária, que lhes permite trabalhar, e recebem uma notificação para comparecerem no tribunal de imigração, onde mais tarde podem pedir asilo. Esses casos normalmente levam anos para serem decididos.

Os principais países de origem daqueles que são autorizados a entrar nos EUA no âmbito do programa, mostram os documentos, são Venezuela, México, Haiti, Cuba, Honduras, Rússia, El Salvador, Colômbia, Chile e Guatemala. O processo pelo CBP One está disponível em inglês, espanhol, crioulo haitiano, português e russo, e aberto a migrantes de qualquer país que esteja fisicamente no centro ou norte do México.



Todas as manhãs, o governo dos EUA distribui 1.450 novas nomeações do CBP One. A maioria deles é alocada aleatoriamente, enquanto 30% deles são oferecidos a migrantes que estão esperando há mais tempo no México. Quem não conseguir marcar consulta deverá tentar novamente no dia seguinte.