Mais de 1.600 brasileiros foram deportados pelo ICE no ano fiscal de 2023. Os dados são do relatório anual do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) relativo ao ano fiscal que vai de outubro de 2022 a setembro de 2023.



De acordo com o levantamento, 142.580 estrangeiros de 170 países foram mandados de volta aos seus países de origem. Desses, 1.607 eram brasileiros. Os dados não incluem todas as remoções e devoluções do Department of Homeland Security (DHS), que gerencia também outras agências, como a U.S Customs and Border Protection (CBP).



Os números indicam uma média de brasileiros deportados nos últimos cinco anos. Em 2018, 1.619 brasileiros foram deportados; em 2019 foram 1.770; 2020 foram 1.902; 2021 foram mandados de volta 1.935 e em 2022 foram 1.767.



Foram 1.178 voos fretados pelo ICE para as remoções durante o período.







O México lidera a lista com 54.056 indivíduos deportados, seguido por Guatemala com 20.179, Honduras com 22.274, Colômbia com 9.866 deportados, El Salvador com 8.310, Equador com 5.651, e Venezuela menos que o Brasil.



Do total de indivíduos mandados de volta, 69 mil tinham passagens pela polícia por crimes como homicídio, sequestro, crimes sexuais, agressão, assalto, arrombamento e crimes com armas.

Operações de Execução e Remoção



O ERO (Enforcement and Removal Operations), que atua como um braço do ICE, realizou 170.590 prisões administrativas de indocumentados no exercício de 2023, representando um aumento de 19,5% em relação ao ano anterior.



Muitos estão cumprindo pena em território americano e aguardam para serem removidos para os seus países. Desse total, 91 mil estavam sendo procurados em seus países ou nos Estados Unidos. O número é 19.5% maior que o registrado no ano anterior.



O ICE também ajudou 1.806 vítimas de exploração infantil, destaca o relatório.

