México implanta posto de controle perto de brecha na fronteira dos EUA

O governo mexicano criou recentemente um posto de controle perto de uma brecha na fronteira depois que migrantes usaram a abertura, conhecida localmente como San Judas Break, para cruzar ilegalmente para os Estados Unidos chegando na Califórnia, confirmou o programa 60 Minutes, do canal CBS News.



Com o novo posto de controle, os migrantes agora estão cruzando a fronteira em outro local, seis quilômetros a leste de San Judas Break, disseram residentes da área. A lacuna para a qual os migrantes se deslocaram é mais difícil de alcançar, exigindo horas de caminhada. Não é diretamente acessível por veículo, enquanto os contrabandistas usavam SUVs para deixar os migrantes no San Judas Break.

O San Judas Break tornou-se conhecido internacionalmente. Durante quatro dias no mês passado, o 60 Minutes testemunhou quase 600 migrantes – adultos e crianças – atravessando a lacuna de 1,2 metro no final de uma cerca de fronteira, 60 milhas a leste de San Diego. Os migrantes passaram pela lacuna esquivando-se do arame farpado.



Jerry Shuster, dono de terras perto da brecha, estimou ter visto 3.000 migrantes por semana passarem pela brecha. Ele disse que os migrantes começaram a chegar à sua propriedade em maio.



As autoridades de fronteira americanas sabiam do buraco perto de sua propriedade e ele pediu que fosse consertado. “'Você precisa ligar para Washington DC', é o que dizem”, disse Shuster.



A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse ao 60 Minutes que fechar a lacuna estava na lista de prioridades da agência, mas exigiria dinheiro do Congresso. O CBP disse que os agentes da patrulha de fronteira não têm autoridade legal para impedir que as pessoas passem por brechas como a da casa de Shuster. Agentes só podem prender migrantes depois de entrarem ilegalmente.



Alguns dos migrantes que cruzaram para os EUA no San Judas Break, e outros que agora atravessam seis quilômetros a leste da lacuna, vieram da China. Os migrantes chineses são o grupo que mais cresce tentando entrar nos EUA vindo do México. No ano passado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA informou que 37.000 cidadãos chineses foram detidos ao cruzarem ilegalmente a fronteira.

Os migrantes, que não se intimidaram com as políticas destinadas a reduzir as entradas ilegais, têm atravessado a fronteira entre os EUA e o México em números sem precedentes. No ano passado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA encontrou cerca de dois milhões e meio de migrantes na fronteira sul.

Em uma votação de 214 a 213, a Câmara dos Representantes dos EUA votou na terça-feira pelo impeachment do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, por sua forma de lidar com a fronteira EUA-México. Os artigos de impeachment alegam que Mayorkas libertou migrantes para os EUA que deveriam ter sido detidos e que mentiu aos legisladores sobre a segurança da fronteira sul.

O presidente Biden classificou a votação do impeachment como um “ato flagrante de partidarismo inconstitucional que teve como alvo um servidor público honrado para participar de jogos políticos mesquinhos”.