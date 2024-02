EUA teve ganho de 2,8 milhões de trabalhadores estrangeiros em 4 anos

Desde janeiro de 2020, o número de trabalhadores nascidos no estrangeiro nos EUA aumentou cerca de 2,8 milhões. A percentagem de trabalhadores nascidos no estrangeiro na força de trabalho dos EUA aumentou de 17% para quase 19% entre Janeiro de 2020 e 2024, superior ao valor recorde alcançado em 2023.

Durante o ano passado, os trabalhadores imigrantes alimentaram o crescimento do emprego nos Estados Unidos e ajudaram a aliviar a escassez de mão-de-obra. A análise dos dados do Bureau of Labor Statistics foi feita por economistas ao The New York Times.

Cerca de mais 2,7 milhões de americanos trabalham hoje do que em janeiro de 2020. Mas o número de trabalhadores nascidos nos EUA caiu cerca de 100.000 durante o mesmo período.

Embora algumas indústrias ainda estejam lutando para encontrar trabalhadores, o número de vagas de emprego diminuiu nos últimos dois anos - sinalizando que o pior da escassez de mão-de-obra que começou durante a pandemia já passou, segundo a análise.

Isto significa que os fortes números do emprego nos últimos meses se devem, em grande parte, à entrada em grande número de imigrantes, especificamente trabalhadores nascidos no estrangeiro.

"Os participantes da força de trabalho nascidos no estrangeiro foram responsáveis por todo o crescimento do emprego no último ano", disse Bill Adams, economista do Comerica Bank, ao The New York Times.

Num recente podcast "Daily Blast", o economista Paul Krugman disse que uma crescente força de trabalho estrangeira é uma das principais razões pelas quais a economia dos EUA teve um desempenho melhor do que muitos outros países avançados nos últimos anos - e que o aumento na oferta de trabalho ajudou a reduzir inflação.

Além disso, ele disse que estes ganhos de emprego também não ocorreram às custas dos trabalhadores nascidos nos EUA.

"Eles não estão roubando empregos americanos", disse ele sobre os trabalhadores nascidos no exterior.