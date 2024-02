Estado de Washington avalia licenças profissionais para imigrantes indocumentados

Num movimento inovador, a Assembleia Legislativa do Estado de Washington está avaliando um projeto de lei que permitirá licenças profissionais para imigrantes indocumentados.



O projeto de lei SHB 1889 visa remover barreiras que anteriormente impediam estes indivíduos de obter licenças e autorizações profissionais cruciais para diversas carreiras. Atualmente, as agências estaduais muitas vezes exigem um número de segurança social como pré-requisito para a obtenção de certificações profissionais.



No início deste mês, o projeto foi aprovado com sucesso na Câmara e agora chegou ao Senado para análise posterior. Ao abrigo da legislação proposta, os requerentes seriam autorizados a utilizar um número de identificação de contribuinte como substituto de um número de segurança social ao solicitarem licenças e autorizações profissionais.



O projeto de lei estipula: "Um indivíduo que não esteja legalmente presente nos Estados Unidos é elegível para uma licença profissional, licença comercial, certificado, permissão ou registro conforme permitido pelo Título 8 USC 14 Sec. 1621. Uma agência estadual ou autoridade reguladora deverá não negar um pedido de licença profissional, licença comercial, certificado, autorização ou registro apenas com base no status de imigração ou cidadania de uma pessoa, se a pessoa tiver atendido todas as outras qualificações."



A medida visa redefinir os critérios de elegibilidade, centrando-se nas qualificações do candidato e não no seu estatuto de imigração.



Significativamente, a legislação também propõe eliminar a exigência de um número de segurança social para diversas profissões, incluindo funções como agentes de fiança, optometristas e transmissores de dinheiro, entre outros.

A deputada estadual Amy Walen, D-Kirkland, uma das patrocinadoras do projeto de lei, enfatizou o impacto positivo que este projeto poderia ter sobre indivíduos que cresceram no estado de Washington, mas não conseguiram acessar certas oportunidades de carreira devido ao seu status de cidadania. “Temos uma geração de pessoas que cresceram em nosso estado, mas não conseguem aproveitar algumas das oportunidades de carreira disponíveis para outros residentes”, afirmou Walen. "Quando analisamos quem deve obter uma licença, a sua formação e qualificações devem ser um fator importante, e não o seu estatuto de imigração."

No entanto, o projeto de lei tem enfrentado críticas de alguns legisladores e organizações, com o Washington Policy Center expressando preocupações de que a legislação possa encorajar a migração ilegal.



Se aprovada, a legislação poderá abrir caminho para que numerosos indivíduos ingressem em profissões para as quais estão qualificados, marcando uma mudança significativa na abordagem do Estado à imigração e ao licenciamento profissional.



Fonte: Source One.