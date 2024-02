Nº 1 em travessia ilegal de imigrantes, Arizona quer ampliar lei de força letal

Contra a travessia ilegal de imigrantes, republicanos do Arizona estão propondo leis mais rígidas, como ampliar uma lei para permitir o uso de força letal contra invasão de terra.



O texto atual da lei respalda morte de invasores apenas quando eles entram em casas, habitadas ou não. O novo projeto da Câmara Estadual (House Bill 2842) permitiria que os moradores matassem qualquer pessoa que estivesse invadindo suas terras, propondo uma expansão da lei estadual “Doutrina do Castelo”, que permite o uso de força letal contra alguém que esteja invadindo sua casa.



O deputado Justin Heap, republicano de Mesa e candidato a secretário do condado de Maricopa, disse recentemente a seus colegas que seu projeto de lei visa proteger pecuaristas e agricultores de migrantes que cruzam suas terras enquanto se deslocam para o norte.



A expansão da lei vem com base na morte de um imigrante por um fazendeiro da área de Nogales, de 73 anos, que deve ser julgado no próximo mês por assassinato em segundo grau e agressão agravada. Ele é acusado de atirar e matar um migrante que cruzava seus 170 acres em janeiro de 2023.



A Câmara aprovou o projeto de lei com base na linha partidária de 31 a 28 votos. Ele será analisado pelo Senado. Se o projeto for aprovado pela legislatura do estado, a governadora democrata Katie Hobbs deve vetá-lo.



Um outro projeto de lei (1231) do Senado permitiria que a polícia estadual e local prendesse imigrantes suspeitos de cruzarem ilegalmente a fronteira sul entre os portos de entrada e daria poderes aos juízes do Arizona para emitir ordens de deportação.



Pessoas consideradas culpadas de cruzar a fronteira podem ser acusadas de contravenção de classe 1 e podem pegar até 6 meses de prisão, a menos que concordem em retornar voluntariamente ao México. Sentenças mais severas seriam aplicadas para violações repetidas.



Primeiro lugar em travessias ilegais



No Arizona, a questão assumiu o centro das atenções em resposta ao elevado número de encontros de migrantes na fronteira sul do estado, que assumiu o primeiro lugar, à frente da Califórnia e do Texas.



No ano passado, as interações entre agentes da fronteira e migrantes no setor de Tucson, que se estende por 262 milhas, superaram em número as de todos os outros setores fronteiriços entre os EUA e o México durante cinco meses consecutivos.



Fontes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disseram à Fox News que durante a última semana de janeiro, a Patrulha da Fronteira prendeu 32.809 imigrantes - 23.576 deles (71,8%) – estavam no Arizona e na Califórnia.



As alegações de que os funcionários da fronteira deixaram todos entrar são falsas. Aqueles que desejam solicitar asilo devem cumprir critérios específicos e, de acordo com relatórios da Alfândega e Patrulha de Fronteiras dos EUA, a maioria das pessoas que cruzaram a fronteira sudoeste do país nos últimos três anos foram removidas, devolvidas ou expulsas.



Fonte: AZ Central.