Na fronteira, Biden pede a Trump ajuda para aprovar reforma migratória

Tanto o presidente Joe Biden quanto o ex-presidente Donald Trump visitaram a fronteira sul na quinta-feira, 29 de fevereiro, em um momento em que a campanha presidencial de 2024 aumenta a tensão entre ambos os partidos com o tema mais controverso dos EUA: a imigração.



Biden esteve em Brownsville, a cerca de 500 quilômetros de distância de Eagle Pass, onde estava Trump. No seu discurso, o atual presidente disse que “já passou da hora de agirmos” e que as autoridades de fronteira “precisam desesperadamente de mais recursos”.

Ele pediu a Trump que o ajudasse na aprovação de um projeto de lei para uma reforma do combate à imigração ilegal na fronteira sul do país. “Junte-se a mim, ou eu me juntarei a você para dizer ao Congresso para aprovar este projeto bipartidário de segurança na fronteira”, disse Biden. “Nós podemos fazer isso juntos.”



A proposta, rejeitada pelo Senado no início do mês, naufragou porque a oposição republicana considerou insuficientes as medidas para o combate à imigração ilegal, que incluíam adotar ações emergenciais para restringir travessias na fronteira se a média diária de imigrantes flagrados atingisse 4 mil no período de uma semana e processamento de pedidos de asilo em no máximo seis meses.

“Então, isso é o que eu tenho a dizer ao senhor Trump”, disse Biden nesta quinta-feira em Brownsville. “Estabeleça uma posição política planejada em vez de dizer aos membros do Congresso para bloquearem essa lei.”

Na região de Eagle Pass, Trump criticou o oponente democrata pelo aumento do fluxo migratório na fronteira sul dos Estados Unidos – mais de 6 milhões de imigrantes ilegais foram flagrados na região entre janeiro de 2021, quando Biden assumiu a presidência, e janeiro de 2024.



“Os Estados Unidos estão sendo invadidos pelo crime da migração de Biden. É uma nova forma de violação cruel do nosso país”, disse Trump.



“Estas pessoas estão vindo para o nosso país, e estão vindo de cadeias, de prisões, de instituições para pessoas com problemas mentais, de manicômios, e são terroristas. Elas estão sendo conduzidas para o nosso país. É horrível”, afirmou o ex-presidente.



Fonte: NBC News.

Join me in Brownsville, Texas as I deliver remarks on the need to pass the Bipartisan Border Security Agreement. https://t.co/kDUH8t9e9t — President Biden (@POTUS) February 29, 2024