Mais de 15 mil menores brasileiros já cruzaram a selva de Darién rumo aos EUA

Mais de 15 mil menores brasileiros já cruzaram a inóspita selva de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, para chegar aos Estados Unidos desde 2020. Em 2023, foram cerca de 120 mil menores de idade de várias origens que fizeram a perigosa travessia.

Todos os dias, mais de mil pessoas, em média, entre adultos e crianças, conseguem concluir a perigosa travessia, segundo a Folha de SP , que foi à região de Darién. Desde 2020, mais de 15,7 mil, a maioria filhos de haitianos, cruzaram a sufocante floresta tropical, em uma caminhada de cerca de 100 km. A contagem, oficial, é reconhecidamente subnotificada, diz o jornal.



Em 2023, cerca de 120 mil menores de idade cruzaram a inóspita selva de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, entre os 520.085 migrantes que tentaram chegar ilegalmente aos Estados Unidos - um número recorde -, segundo o governo panamenho em publicação da AFP.

"O [ano de] 2023 terminou com 520.085 migrantes que cruzaram a selva de Darién. Destes, 120.000 foram menores de idade", informou o Ministério da Segurança Pública do Panamá em sua conta na rede social X (antigo Twitter).



Após cruzar a selva, os milhares de migrantes atravessam o Panamá com destino à fronteira com a Costa Rica e seguem depois para Nicarágua, Honduras, Guatemala e México, até chegarem à fronteira com os Estados Unidos.



Os migrantes demoram entre três e seis dias para atravessar a fronteira natural entre a Colômbia e o Panamá, de 266 km de extensão e 575.000 hectares de superfície, onde enfrentam perigos naturais, mas também grupos criminosos.

Em novembro, a organização Médicos sem Fronteiras (MSF) disse ter atendido mais de 400 casos de migrantes que foram vítimas de abusos sexuais, 97% delas mulheres, algumas meninas.



Segundo dados do Ministério da Segurança, os venezuelanos lideram a lista das nacionalidades mais recorrentes de migrantes que atravessam a perigosa selva, com 328.667 pessoas, seguidos de 57.222 equatorianos, 46.558 haitianos e 25.344 chineses.



Também há vietnamitas, afegãos e migrantes de países africanos. Tem gente de todas as idades, inclusive bebês com poucas semanas de vida, segundo os informes.

A situação obrigou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a instalar centros de atendimento para migrantes em diferentes pontos do país.

Esta selva se tornou um corredor para os migrantes que, partindo da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.

O recorde de 520.085 migrantes supera em mais de 109% o número de 2022, quando passaram pela selva de Darién 248.000 pessoas, segundo dados oficiais panamenhos.