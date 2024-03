Estudo relaciona melhoria de natalidade a indocumentados

Em 2023, Rhode Island, Massachusetts e Minnesota juntaram-se a uma lista crescente de estados que permitem que imigrantes indocumentados obtenham cartas de condução se o requerente puder fornecer determinada documentação, como uma certidão de nascimento estrangeira ou passaporte e prova de residência atual no estado. Ao todo, 19 estados e o Distrito de Columbia possuem legislação semelhante em vigor. E legisladores de outros estados, como Michigan e Oklahoma, introduziram legislação semelhante.

Em muitos casos, estas leis foram aprovadas com base na premissa de que iriam manter as estradas mais seguras, permitindo aos imigrantes indocumentados conduzir legalmente e obter seguros. Mas uma nova investigação da Universidade de Washington, em St. Louis, fornece provas de que estas leis também melhoram indiretamente a saúde e o bem-estar geral das mães imigrantes e dos seus bebês.

A pesquisa, publicada em 26 de fevereiro no Journal of Health and Social Behavior, descobriu que a implementação de leis de licença está associada a melhorias no peso ao nascer - uma medida crítica do desenvolvimento inicial com implicações para a saúde a longo prazo - para bebês nascidos de famílias imigrantes mexicanas e centro-americanas.

Os autores também observaram um declínio nas taxas de natalidade prematura entre 2008-2021 nos estados que promulgaram leis de licenças em comparação com aqueles que não o fizeram, embora as taxas em ambos os grupos tenham diminuído ao longo do tempo.

"As conclusões do nosso estudo sublinham como a extensão dos direitos legais aos imigrantes pelos estados pode melhorar a saúde da próxima geração", disse Margot Moinester, co-autora do estudo e professora assistente de sociologia em Artes e Ciências na WashU.

Investigações anteriores relacionaram políticas restritivas a maus resultados de saúde para famílias imigrantes.