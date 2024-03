Vítimas de indocumentados podem processar cidades-santuário, diz projeto de lei republicano

Um senador de Nebraska e outro da Carolina do Norte apresentaram novos projetos de lei que permitiriam que vítimas de crimes cometidos por imigrantes indocumentados processassem estados ou cidades santuários.



O senador Pete Ricketts (R-NE) e o senador Thom Tillis (R-NC) lideraram a introdução de dois projetos de lei na quarta-feira, 13 de março. Eles foram elaborados para combater as políticas dos santuários e buscar justiça para as vítimas e suas famílias afetadas quando as jurisdições dos santuários colocam em risco a segurança pública.



O senador Ricketts explicou que o primeiro projeto de lei, a "Lei de Justiça para as Vítimas das Cidades Santuários 2024", estabelece um direito privado de ação para as vítimas de qualquer crime para iniciar uma ação legal contra um Estado ou qualquer subdivisão política caso se recusem a honrar uma solicitação de detenção do Department of Homeland Security para um imigrante ilegal. O projeto também exigiria que um estado ou subdivisão política renunciasse à imunidade como condição para receber certos subsídios federais.



O comunicado afirma que o segundo projeto de lei, a "Lei de Execução de Detentores de Imigração", visa esclarecer a autoridade do detentor do DHS, estabelecer a autoridade dos estados e localidades para manter a custódia quando um detento for emitido e incentivar a cooperação entre as agências de aplicação da lei e o Departamento por meio de o reembolso de certos custos relacionados com detenção, tecnologia e litígios.



O senador Ricketts enfatizou: “Estados e cidades santuários que se recusam a fazer cumprir a lei tornam os americanos menos seguros. Adicionar incentivos à cooperação com o ICE tirará criminosos perigosos das nossas ruas. Estes dois projetos de lei trariam a necessária responsabilização daqueles que facilitam a imigração ilegal e trariam justiça às vítimas das políticas de santuário.”



O senador Tillis acrescentou: “Por muito tempo, vimos jurisdições locais na Carolina do Norte e em todo o país ignorarem as notificações legais e os pedidos de detenção feitos pelos agentes do ICE, libertando, em vez disso, criminosos perigosos de volta às comunidades e colocando vidas inocentes em risco. É claro que o Presidente Biden e os políticos liberais querem dar prioridade a políticas imprudentes de santuários em detrimento da segurança pública. É hora de o Congresso intervir e pôr fim a esta loucura, responsabilizando as cidades-santuário e capacitando o ICE para obter a custódia de imigrantes ilegais criminosos, para que não possam causar mais danos e violência.”



A introdução destes dois projetos de lei segue-se ao assassinato na Geórgia de Laken Riley pelo venezuelano José Ibarra, que já havia sido preso duas vezes antes, mas libertado antes que uma detenção pudesse ser emitida.



