Illinois cortará seguro de saúde para indocumentados e titulares de green card

As autoridades de Illinois anunciaram que vão cortar dois programas de seguro de saúde financiados pelo Estado que cobrem não-cidadãos e imigrantes indocumentados, citando aumento dos custos.



Pelo menos 6.000 pessoas perderão a cobertura em 1º de maio, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Familiares (HFS).



Num comunicado na semana passada, o estado anunciou que iriam ocorrer alterações nos requisitos de elegibilidade para o programa de Benefícios de Saúde para Adultos e Idosos Imigrantes, uma vez que o custo para gerir a iniciativa aumentou para mais de mil milhões de dólares no último ano.

Imigrantes indocumentados e não-cidadãos portadores de green card que estejam nos EUA há menos de cinco anos não serão mais cobertos por dois programas de seguro saúde do estado a partir de 1º de abril, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Familiares (HFS).

“O Departamento também está empenhado em garantir que os indivíduos que não são mais elegíveis para benefícios… recebam informações úteis sobre suas opções para que possam se conectar a uma cobertura alternativa, especialmente por meio do ACA Marketplace federal”, dizia o comunicado.



“O processo de redeterminação garante que aqueles que estão inscritos permaneçam elegíveis para cobertura”, disse o porta-voz do HFS, Jamie Munks, à WBEZ Chicago em um comunicado. “Se um indivíduo perde cobertura durante o processo de redeterminação, é porque ele não atende mais aos requisitos de elegibilidade ou é obrigado a responder ou enviar informações adicionais para comprovar sua elegibilidade continuada, mas não o faz”.

O estado começou a fornecer benefícios semelhantes ao Medicaid para pessoas com 65 anos ou mais em 2020 e expandiu-os para pessoas com 42 anos ou mais no ano passado.

Durante uma reunião do Comitê Conjunto de Regras Administrativas na terça-feira, a chefe de gabinete dos Serviços de Saúde e Família, Dana Kelly, teria dito aos legisladores que o estado economizaria mais de US$ 13 milhões ao eliminar os beneficiários inelegíveis.



No ano passado, o orçamento do governador democrata J.B. Pritzer incluiu uma estimativa de US$ 220 milhões para o programa para o ano fiscal de 2024. Mas o State Journal-Register informou na época que um alto funcionário da saúde do estado informou o comitê de dotações do Senado e disse que a nova estimativa era surpreendente US$ 880 milhões acima disso.



As autoridades disseram que tanto o custo dos cuidados como o número de inscritos excederam dramaticamente as suas estimativas. O estado havia estimado anteriormente 98.500 inscritos, mas disse que haveria mais de 120.000 inscritos no EF24.



Fonte: Fox News.