DeSantis assina novas leis contra imigração ilegal e emite alerta a haitianos

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou novas leis contra a imigração ilegal no estado e emitiu alerta a haitianos na manhã desta sexta-feira, 15, no Gabinete do Xerife do Condado de Polk, em Winter Haven.



Com o objetivo de “Parar a Imigração Ilegal” (“Stop Illegal Immigration”), expressão usada por ele, enquanto discutia a resposta do Estado à crise no Haiti, o governador anunciou a aprovação dos projetos de lei com novas medidas que passam a ser adotadas pelo estado.







A aprovação do HB 1589, que aumenta as penalidades para dirigir sem carteira válida. O projeto de lei afirma que as primeiras infrações por dirigir sem carteira válida são contravenções de segundo grau. A segunda infração merece contravenção de primeiro grau, assim como a terceira, mas com pelo menos 10 dias de prisão.



“Um dos maiores impedimentos que podemos fazer à imigração ilegal é garantir que as pessoas que o fazem enfrentem consequências graves”, disse DeSantis. “Isso será um impedimento para a imigração ilegal no estado.”







O HB 1451 proíbe as instituições de emitir e aceitar quaisquer cartões de identificação ou documentos que sejam emitidos conscientemente a indivíduos que “não estejam legalmente presentes nos EUA”. O governador chamou esses cartões de identificação de “desonestos”.







Ele também elogiou o SM 1020, um projeto de lei memorial que afirma que os cartéis de drogas mexicanos são organizações terroristas.







Na quarta-feira, 13, DeSantis anunciou o envio de mais de 250 oficiais estaduais para proteger a fronteira da Flórida, incluindo a marítima, contra potenciais migrantes do Haiti que entram ilegalmente. O país enfrenta violência em massa e colapso total e o governo se antecipa a um aumento desse tipo de vinda pelo mar.



“Dadas as circunstâncias no Haiti, ordenei à Divisão de Gestão de Emergências, à Guarda Estadual da Flórida e às agências estaduais de aplicação da lei que enviassem mais de 250 oficiais e soldados adicionais e mais de uma dúzia de embarcações aéreas e marítimas para a costa sul da Flórida para proteger nosso estado”, disse DeSantis em comunicado.



Antecipando um possível influxo de imigrantes ilegais do Haiti, DeSantis disse que encomendou ativos estatais adicionais para Keys e para as águas do sul da Flórida.



DeSantis discutiu medidas para repelir refugiados haitianos, observando que o estado tem ajudado a Guarda Costeira desde Janeiro de 2023, com 670 navios e 13.500 “estrangeiros ilegais… impedidos de chegar à Florida”.



A Divisão de Gestão de Emergências também está introduzindo um portal de ajuda para os habitantes da Flórida e outros americanos retidos no país caribenho em meio a outra onda de turbulência interna.



Fonte: Local10.