Taxa de aprovação de Green Card atinge mínimos recordes, analisa CATO

Desde a década de 1920, os Estados Unidos restringiram fortemente a imigração legal. Este século de limites legais baixos produziu elevados níveis de imigração ilegal e um nível histórico de pedidos de green cards. Este artigo analisa concisamente a história dos limites de imigração e traça o desenvolvimento deste atraso. Revela um sistema de imigração legal que falha totalmente na orientação dos aspirantes a imigrantes para que persigam o sonho americano de forma legal e ordeira, de acordo com análise do Instituto Cato, um grupo de pensadores libertários com sede em Washington, D.C. e fundado em 1974.



Apenas cerca de 3% das pessoas que enviaram pedidos de green card receberão status permanente nos Estados Unidos no ano fiscal (Fiscal Year) de 2024. No início deste ano fiscal, aproximadamente 34,7 milhões de pedidos estavam pendentes – acima dos cerca de 10 milhões em 1996. Os limites de imigração legal mais as categorias sem limite permitem apenas cerca de 1,1 milhão de green cards para o ano fiscal de 2024, o que significa que 97% dos requerentes de green card não receberão um este ano.



"O Congresso deveria ver estes requerentes de green card como uma oportunidade histórica para libertar o potencial econômico dos imigrantes. Aprovar todos os candidatos existentes e aumentar quase cinco vezes a imigração legal protegeria os Estados Unidos de muitas consequências adversas do declínio demográfico e reduziria a imigração ilegal. Mesmo com este aumento aparentemente maciço nas admissões, a percentagem da população imigrante da América permaneceria abaixo da percentagem do Canadá, e o crescimento da população e da força de trabalho dos EUA permaneceria abaixo dos níveis da década de 1980. No entanto, cada dia que passa sem reformas apenas torna mais difícil encontrar uma solução sensata para a imigração. O Congresso deveria agir agora", analisa a Cato.



História do green card



Historicamente, durante 1888 e 1921, todos, exceto os chineses, eram considerados elegíveis para imigrar legalmente. Após a Lei de Imigração de 1924, a presunção mudou. A partir desse momento, todas as pessoas foram consideradas inelegíveis até provarem a sua elegibilidade para um visto de imigrante – isto é, autorização para viajar para os Estados Unidos para solicitar residência permanente. Provar a elegibilidade rapidamente se tornou extremamente difícil ou impossível, uma vez que o Congresso também proibiu quase todos os asiáticos e sujeitou os imigrantes na Europa, África e Médio Oriente a novos limites baixos para vistos de imigrante (ou green cards).



Em 1929, o novo sistema restritivo reduziu a imigração legal total em 77% em relação aos níveis anteriores à Primeira Guerra Mundial. O número de requerentes de visto de imigrante em atraso atingiu dois milhões em 1929. A percentagem de requerentes de imigrantes que foram admitidos caiu de 98% em 1921 – o último ano antes da entrada em vigor das quotas – para 12%.



Em 1930, funcionários do Departamento de Estado implementaram uma nova política para negar vistos de imigrante àqueles que aguardavam, alegando que eles se tornariam “encargos públicos” – isto é, pessoas que não podem se sustentar. As altas taxas de recusa moderaram-se um pouco no final da década de 1930, e as listas de espera cresceram novamente, atingindo 720.000 pessoas em junho de 1940 – cerca de metade somente da Alemanha.



Durante a Segunda Guerra Mundial,o Departamento de Estado encerrou a recepção de novos registros de vistos de imigrante e a taxa de admissão atingiu um mínimo histórico de cerca de 3% em 1943, uma taxa sem igual até esta década.



Após a Segunda Guerra Mundial, o Congresso aprovou leis para aumentar temporariamente os limites para refugiados e isentar mais requerentes dos limites. Estas exceções incluíam todos os cônjuges de cidadãos norte-americanos (1952), pais de cidadãos norte-americanos (1965) e cubanos (1966). A imigração também aumentou no Hemisfério Ocidental sem limites. Em 1965, o Congresso começou a permitir que os limites máximos não utilizados fossem redistribuídos às nacionalidades acumuladas. Mas a expansão foi então acompanhada de restrição. A partir do ano fiscal de 1969, o Congresso limitou a imigração legal de países do Hemisfério Ocidental.



Antes da imposição dos limites máximos em 1921, uma média de 98% dos imigrantes eram aprovados todos os anos. Após os limites, o ano médio viu apenas 16% admitidos. Em 2023, apenas 3,8% dos requerentes de green card os receberam – uma taxa de exclusão de 96,2%. Em 2024, a taxa será ainda mais baixa: apenas 3%.



O Congresso criou loterias anuais de green card para imigrantes não preferenciais (potenciais candidatos sem laços familiares próximos com os EUA) a partir do final da década de 1980.