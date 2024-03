Imigrantes são menos propensos a cometer crimes do que cidadãos nascidos nos EUA, apontam estudos

O assassinato de Laken Riley foi o centro das atenções durante o discurso sobre o Estado da União na semana passada. Riley era uma estudante de 22 anos que foi morta no mês passado na Universidade da Geórgia por um migrante venezuelano presente ilegalmente nos EUA.



Durante o discurso do presidente Biden, o assassinato de Riley foi levantado pela senadora do Alabama, Katie Britt. “Ela foi brutalmente assassinada por um dos milhões de pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira que o presidente Biden escolheu libertar em nossa terra natal. Poderia ter sido minha filha. Poderia ter sido a sua", contestou.



A alegação de que a imigração provoca uma onda de crimes remonta aos primeiros imigrantes que chegaram aos EUA. Desde as décadas de 1980 e 1990, esta narrativa ressurgiu. Mas algumas pesquisas recentes indicam que os imigrantes cometem menos crimes do que os nascidos nos EUA.







No entanto, pesquisas recentes indicam que os imigrantes cometem menos crimes do que os nascidos nos EUA. Muitos dos dados disponíveis concentram-se nas taxas de encarceramento porque é aí que o status de imigração é registrado.



Algumas das pesquisas mais extensas vêm da Universidade de Stanford. O economista Ran Abramitzky descobriu que, desde a década de 1960, os imigrantes têm 60% menos probabilidade de serem encarcerados do que os nascidos nos EUA.

Há também pesquisas a nível estadual, que mostram resultados semelhantes: investigadores do CATO Institute, um think tank libertário, analisaram o Texas em 2019. Descobriram que os imigrantes indocumentados tinham 37,1% menos probabilidade de serem condenados por um crime.



Para além das taxas de encarceramento, a investigação também mostra que não existe qualquer correlação entre pessoas sem documentos e um aumento da criminalidade. Investigações recentes do The New York Times e do The Marshall Project descobriram que, entre 2007 e 2016, não houve ligação entre imigrantes indocumentados e um aumento de crimes violentos ou contra a propriedade nessas comunidades.

A razão para esta lacuna no comportamento criminoso pode ter a ver com estabilidade e sucesso. O estudo de Stanford conclui que os imigrantes masculinos de primeira geração tradicionalmente têm melhores resultados do que os homens nascidos nos EUA que não concluíram o ensino secundário, que é o grupo com maior probabilidade de ser encarcerado nos EUA.



O estudo também sugere que existe um medo real de se meter em problemas e ser deportado dentro das comunidades de imigrantes. Por isso, a maioria dos imigrantes não que se envolver em atividades criminosas.



Fonte: NPR.