Governo Biden analisa Baía de Guantânamo para conter êxodo de haitianos aos EUA

O governo Biden está discutindo a utilização da Baía de Guantânamo para processar migrantes haitianos se houver um êxodo em massa para os EUA num contexto de agravamento das condições no país, segundo uma autoridade norte-americana.

Durante anos, a Baía de Guantânamo, em Cuba, localizada a cerca de 320 quilômetros do Haiti, teve um centro de migrantes para deter e processar migrantes antes de os devolver ao Haiti ou a um terceiro país.



O centro – que é separado do local onde estão detidos os suspeitos de terrorismo – já foi utilizado anteriormente. Em 2010, por exemplo, os militares dos EUA prepararam o local em antecipação à fuga dos haitianos do país atingido pelo terramoto.

Mas as discussões para expandir a capacidade no local marcam o mais recente sinal de preocupação crescente dentro da administração sobre as pessoas que fogem em massa do Haiti, à medida que gangues atacam as estruturas governamentais e a ordem social está à beira do colapso.

Os migrantes do Haiti tentariam provavelmente chegar à Florida por mar, numa viagem que pode ser perigosa, e os EUA estão a ponderar planos para levar os interditados no mar e transportá-los para Guantânamo para processamento e potencial repatriamento.

“Temos plena consciência de que a instabilidade econômica, política e de segurança são os principais impulsionadores dos migrantes em todo o mundo. Estamos monitorizando de perto a situação e as rotas frequentemente utilizadas pelos migrantes para chegar às nossas fronteiras e, neste momento, os fluxos migratórios irregulares através das Caraíbas continuam baixos”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional à CNN.

Um porta-voz da Segurança Interna disse que, até agora, a migração do Caribe continua baixa.

“O DHS está monitorando a situação no Haiti e coordenando estreitamente com o Departamento de Estado e os parceiros internacionais. Neste momento, os fluxos de migração irregular através das Caraíbas continuam baixos”, disse o porta-voz.

“Aqueles interditados no mar estão sujeitos a repatriação imediata de acordo com a nossa política e procedimentos de longa data. Os Estados Unidos devolvem ou repatriam migrantes interditados no mar para as Bahamas, Cuba, República Dominicana e Haiti”, acrescentou o porta-voz.

O governo do Haiti está em estado de emergência desde que grupos atacaram a maior prisão do país, em Porto Príncipe, no início deste mês, matando e ferindo polícias e funcionários penitenciários e permitindo a fuga de cerca de 3.500 reclusos.



As gangues controlam agora 80% da capital do Haiti, segundo estimativas das Nações Unidas. O caos forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir das suas casas, somando-se aos mais de 300 mil já deslocados pela violência dos gangues.



