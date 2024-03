Setor agrícola dos EUA depende cada vez mais de imigrantes temporários, diz censo

Uma proporção maior do setor agrícola dos EUA tem utilizado trabalhadores imigrantes contratados, de acordo com os dados mais recentes do censo agrícola dos EUA.



Devido às condições do seu emprego, esses trabalhadores enfrentam desafios específicos, expressando preocupações sobre as suas condições de trabalho, e são mais propensos a estar na linha da frente das alterações climáticas, enfrentando o aumento do calor e condições meteorológicas extremas.



As alterações climáticas afetam todos os trabalhadores agrícolas, mas os defensores e investigadores dizem que esta é uma razão para os EUA concentrar particularmente nestes trabalhadores.



O Departamento de Agricultura dos EUA define trabalho contratado como incluindo empreiteiros, líderes de equipe, cooperativas ou qualquer outra organização contratada para fornecer uma equipe para realizar um trabalho em uma ou mais operações agrícolas. Os dados do USDA mostraram um aumento no número de explorações agrícolas que utilizam mão-de-obra migrante, tanto nas explorações que já contrataram trabalhadores contratados como em geral.



Os trabalhadores contratados por uma agência podem trabalhar a centenas de quilômetros de onde vivem e podem deslocar-se de um lugar para outro, tornando mais difícil responsabilizar os agricultores por abusos laborais, explicou Alexis Guild, vice-presidente de estratégia e programas da organização sem fins lucrativos Farmworker Justice.



Algumas agências contratantes também empregam trabalhadores sem documentos, que podem permanecer em silêncio por medo de serem deportados. E embora estejam sendo tomadas algumas medidas a nível federal para proteger os trabalhadores migrantes com vistos H-2A para empregos agrícolas sazonais, essas regulamentações têm opositores.



Uma vez que o estatuto de imigração de muitos trabalhadores H-2A está ligado a um único emprego, eles podem sentir que têm menos capacidade de expressar preocupações sobre os seus locais de trabalho, acrescentou Rebecca Young, diretora de programas da Farmworker Justice. Ela disse que estes trabalhadores podem ficar isolados das suas comunidades devido a barreiras linguísticas e às suas condições de vida, muitas vezes nas mesmas explorações onde trabalham. Recursos como cuidados de saúde e aconselhamento podem estar fora de alcance.



Alguns estados têm regulamentações de calor para trabalhadores agrícolas, mas não existem regras federais sobre exposição ao calor nos EUA. E fazer uma reclamação formal pode ser complicado, embora seja um direito legal, disse Abigail Kerfoot, advogada sênior do Centro de los Derechos del Migrante, uma organização sem fins lucrativos que presta assistência aos trabalhadores agrícolas. “A maioria dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores migrantes com vistos temporários, consideram esta, infelizmente, uma decisão difícil de tomar”, disse ela.



Um ex-trabalhador sob o visto H-2A na Carolina do Norte que falou anonimamente por medo de retaliação descreveu trabalhar durante horas em campos de batata-doce sem pagamento de horas extras e sem descanso ou acesso à sombra em condições de calor extremo. Agora ele tem autorização de trabalho por meio de um programa para trabalhadores em conflito trabalhista. Mas para muitos, “não há outra opção”, disse ele, falando em espanhol. “As pessoas com visto H-2A têm que vir trabalhar, têm que cumprir o seu trabalho e têm que fazer o seu trabalho.”



Fonte: Associated Press.