Imigrante pode ter segunda chance de evitar a deportação, diz Suprema Corte

A Suprema Corte disse que os tribunais federais podem revisar as decisões dos juízes de imigração que rejeitam as reivindicações apresentadas por aqueles que buscam evitar a deportação devido às dificuldades incomuns que isso causaria aos familiares nos EUA.



Numa decisão de 6-3 nesta terça-feira, 19, que ultrapassou linhas ideológicas, os juízes disseram que o Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito dos EUA errou ao considerar que não tinha jurisdição para rever a determinação de um juiz de imigração.

Escrevendo pela maioria, a juíza Sonia Sotomayor disse que aplicar o padrão jurídico para dificuldades excepcionais a um conjunto estabelecido de fatos é uma questão mista por excelência de direito e facto. O tribunal considerou no caso Guerrero Lasprilla v. Barr que as questões jurídicas são passíveis de revisão de acordo com a lei federal para revisão judicial, disse ela.

A decisão significa que Situ Wilkinson pode ter uma segunda chance de convencer um tribunal de que seu filho, um cidadão americano, passaria por “dificuldades excepcionais e extremamente incomuns” se fosse deportado.

Wilkinson é um cidadão de Trinidad e Tobago que ultrapassou o prazo do seu visto de turista e vive nos EUA sem autorização desde aproximadamente 2003.

Mas a opinião do tribunal não significa que os fatos subjacentes a qualquer determinação sobre o cancelamento da remoção sejam agora passíveis de revisão, observou Sotomayor.



A “apuração de fatos sobre a credibilidade, a gravidade da condição médica de um membro da família ou o nível de apoio financeiro que um não-cidadão fornece atualmente por um juiz de imigração permanece irreversível”, disse ela. “Apenas a questão de saber se esses fatos estabelecidos satisfazem o padrão de elegibilidade legal está sujeita a revisão judicial.”

Sotomayor foi acompanhado pelos juízes Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Elena Kagan e Neil Gorsuch.

O juiz Ketanji Brown Jackson apresentou um parecer concordante. O presidente do tribunal John Roberts e os juízes Samuel Alito e Clarence Thomas discordaram.



Alito disse que discordou da decisão do tribunal sobre Guerrero-Lasprilla de 2020 porque temia que a linguagem abrangente do tribunal levasse a resultados absurdos e transformasse uma exceção restrita em uma disposição ampla que permitiria aos tribunais revisar todos os desafios à remoção, exceto os poucos que levantam apenas questões puras de fato. Segundo esta leitura, a exceção para “questões de direito” praticamente engole a regra, disse ele.



Fonte: Bloomberglaw.com