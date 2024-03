Homem que afirma ser fabricante de bombas do Hezbollah é detido na fronteira EUA-México

Agentes da Patrulha de Fronteira detiveram um migrante libanês na fronteira perto de El Paso, Texas, no início deste mês, que alegou ser membro do Hezbollah e que estava indo para Nova York e tentaria fabricar uma bomba, um serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras oficial confirmado na segunda-feira, 18.



O homem está agora sob custódia dos EUA e há uma investigação ativa sobre ele e suas alegações, disse o funcionário, que pediu para permanecer anônimo.

O New York Post relatou pela primeira vez que Basel Bassel Ebbadi, 22, foi detido tentando cruzar a fronteira no Texas em 9 de março e que disse aos agentes que havia treinado com o Hezbollah e disse: “Vou tentar fazer um bombear."



Em um comunicado, um porta-voz do CBP disse: “Se um indivíduo representa uma ameaça potencial à segurança nacional ou à segurança pública, negamos a admissão, detemos, removemos ou encaminhamos o indivíduo a outras agências federais para verificação, investigação e/ou processo adicionais, conforme apropriado”.

O Hezbollah foi designado como Organização Terrorista Estrangeira pelo Departamento de Estado. A NBC News informou em setembro que os agentes de fronteira encontraram um “número crescente de indivíduos” na lista de observação terrorista do FBI tentando entrar no país através da fronteira sul, de acordo com uma avaliação de ameaça divulgada pelo Departamento de Segurança Interna.



Em julho de 2023, 160 migrantes cujas identidades correspondem às do conjunto de dados de triagem terrorista foram detidos pelo CBP tentando cruzar a fronteira entre os EUA e o México durante o ano fiscal de 2023, em comparação com 100 no ano fiscal de 2022. No geral, os EUA registraram 2,5 milhões de encontros. com migrantes tentando cruzar a fronteira no ano fiscal de 2023.

Não se sabe se o homem detido em 9 de março constava dessa lista.



Fonte: NBC.