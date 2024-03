Iowa aprova lei que torna crime a imigração ilegal

Seguindo o Texas, os legisladores da Câmara de Iowa aprovaram um projeto de lei que torna a imigração ilegal um crime estadual. Ele foi enviado ao governador Kim Reynolds na terça-feira, 19, para sanção. As informações são do Iowa Capital Dispatch.

O Projeto de lei 2340 do Senado foi aprovado com uma votação de 64-30. O projeto torna a entrada ou a descoberta em Iowa uma contravenção agravada para pessoas que tiveram sua admissão negada, deportadas ou removidas dos EUA, caso tenham uma ordem pendente para deixar o país. Pessoas que foram removidas do país por condenações criminais podem enfrentar acusações penais.

A legislação também propõe permitir que os tribunais estaduais ordenem a deportação de imigrantes indocumentados no estado, e permitir que as autoridades policiais e as agências estatais transportem os migrantes para um porto de entrada para garantir que deixem o país. Imigrantes indocumentados podem enfrentar acusações criminais por descumprimento.

Leia a matéria completa no gazetanews.com