ICE prende brasileiros condenados por crimes violentos no Brasil

Mais brasileiros condenados por crimes violentos no Brasil foram detidos por agentes de imigração nos Estados Unidos.



Agentes da Operações de Execução e Remoção (ERO) em Newark prenderam um cidadão brasileiro em 19 de março em Newark, Nova Jersey, procurado no Brasil para cumprir pena de 17 anos e 4 meses de prisão por homicídio doloso e tentativa de homicídio. A identidade do homem não foi revelada.



“Esta foi uma operação que exigiu muito cuidado e planejamento por parte de nossa Equipe de Operações Fugitivas, pois envolvia um assassino condenado”, disse o Diretor do Escritório de Campo do ERO em Newark, John Tsoukaris.



Ele foi condenado pelas autoridades brasileiras a 17 anos e 4 meses de prisão em 2 de agosto de 2010 por homicídio doloso e tentativa de homicídio. No entanto, fugiu e entrou ilegalmente nos Estados Unidos em uma data desconhecida, em um local desconhecido e sem ser inspecionado, admitido ou em liberdade condicional por um oficial de imigração dos EUA, disse o ICE.



As autoridades brasileiras forneceram à ERO Newark uma cópia oficial do documento de sentença e condenação confirmando as condenações. Após sua prisão, ERO Newark notificou-o para comparecer perante um juiz de imigração do Departamento de Justiça (DOJ) ERO Newark o deteve. Ele permanecerá sob custódia do ICE enquanto se aguarda o processo de remoção.



Assalto à mão armada



Um outro brasileiro de 23 anos, presente ilegalmente nos EUA, e procurado no Brasil por não cumprir uma sentença de 19 anos de prisão por uma condenação por assalto à mão armada foi detido em 14 de março perto de sua residência em Everett, Massachusetts.



Segundo o boletim da prisão, o brasileiro possuía documentos de identificação americanos falsos no momento de sua prisão. Ele fugiu da prisão em 17 de novembro de 2017 e entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data desconhecida, em local desconhecido e sem ser inspecionado, admitido ou em liberdade condicional por um oficial de imigração dos EUA.



O fugitivo brasileiro tinha 13 anos de prisão, 10 meses e 29 dias de sua sentença ainda para cumprir quando fugiu.



“Este fugitivo brasileiro não só foi condenado por um crime violento em seu país natal, mas também tentou fugir da lei brasileira escondendo-se em Massachusetts”, disse o diretor do escritório de campo do ERO em Boston, Todd M. Lyons. “Não podemos permitir que os criminosos do mundo utilizem as nossas comunidades da Nova Inglaterra como esconderijos da justiça".



Procurado por estupro



Um terceiro fugitivo brasileiro de 51 anos e presente ilegalmente nos EUA foi detido no dia 6 de março em Framingham, Massachusetts. Ele era procurado pelas autoridades policiais no Brasil pelo estupro de uma pessoa vulnerável e também chegou a ser preso por agressão familiar em Framingham.

Condenado na cidade de Inhapim, Minas Gerais, ele era procurado desde 27 de julho de 2023 pelo crime de estupro de pessoa vulnerável, mas entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 22 de julho de 2021, em Otay Mesa, Califórnia.



A Patrulha da Fronteira o prendeu e ele foi colocado em processo de remoção. Posteriormente, foi colocado em um programa de Alternativas à Detenção e agendado para uma audiência perante um juiz de imigração do Departamento de Justiça (DOJ).



Em junho de 2022, o brasileiro foi preso e posteriormente processado em Framingham sob a acusação de agressão e agressão a uma família ou membro do agregado familiar e intimidação de testemunhas, jurados e pessoas que forneceram informações relacionadas com processos criminais.



Em julho de 2022, também foi acusado de ameaças de cometer um crime e violação de uma ordem de restrição ou prevenção de abusos. Essas cobranças permanecem pendentes localmente. No dia 4 de março, um juiz de imigração do DOJ emitiu uma ordem final de remoção do cidadão brasileiro e ele foi detido dois dias depois, aguardando deportação.



Em 14 de fevereiro, um brasileiro de 40 anos, presente ilegalmente nos EUA e procurado pelas autoridades policiais no Brasil por estupro estatutário de menor, foi detido em Bridgeport, Connecticut. Ele entrou nos EUA como turista em março de 2022 e permaneceu sem autorização além do período.



No ano fiscal de 2023, o ERO realizou 170.590 prisões administrativas, um aumento de 19,5% em relação ao ano anterior. O ERO prendeu 73.822 não-cidadãos com antecedentes criminais; os detidos tinham uma média de quatro acusações e condenações por indivíduo, incluindo mais de 33.209 acusações ou condenações por agressão, 7.520 por crimes com armas, 1.713 por crimes relacionados com homicídio e 1.615 por rapto. Também no ano fiscal de 2023, o ERO realizou 142.580 remoções para mais de 170 países em todo o mundo.