Com imigrantes, PIB dos EUA crescerá mais US$7 trilhões em 10 anos, prevê relatório

Devido às tendências de imigração, os EUA estão a caminho de ter mais US$7 trilhões em sua economia em 10 anos, estima relatório do Gabinete Orçamental do Congresso (Congressional Budget Office).

Serão mais 1,7 milhões de pessoas no conjunto estimado de trabalhadores, em comparação com o que o estimou no ano passado o CBO. Até 2033, o CBO estima que o país terá 5,2 milhões de trabalhadores a mais.



Como resultado, o produto interno bruto do país – uma medida do tamanho de uma economia – crescerá em mais 7 trilhões de dólares durante a próxima década, prevê a agência apartidária. O PIB ajustado à inflação deverá aumentar em média 0,2 pontos percentuais todos os anos devido ao aumento da imigração.

O governo federal beneficiará desse crescimento, que aumentará a arrecadação de receitas fiscais em 1 trilhão de dólares, de acordo com o CBO.







As autoridades federais encontraram mais de 2,5 milhões de migrantes que cruzaram a fronteira entre os EUA e o México no ano passado, de acordo com estimativas do Departamento de Segurança Interna. Isso contribuiu para a imigração líquida de 3,3 milhões de pessoas para os EUA em 2023, bem acima da média anual de 900.000 de 2010 a 2019, de acordo com o CBO. As estimativas da agência consideram tanto pessoas com e sem autorização prévia de entrada nos EUA.







O número de vagas de emprego atualmente no país excede o número de desempregados à procura de trabalho em mais de 2 milhões, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics.

Os imigrantes têm desempenhado um papel crucial no alívio dessa escassez, disse Tara Watson, diretora do Centro de Segurança e Oportunidades Econômicas da Brookings Institution, à CNN.

Os imigrantes estão prestes a tornar-se ainda mais necessários no mercado de trabalho dos EUA à medida que mais baby boomers se reformam e as taxas de fertilidade diminuem, disse Watson, co-autor do livro “The Border Within: The Economics of Immigration in an Age of Fear”.







Por outro lado, os indocumentados normalmente não se qualificam para programas de bem-estar social, como a Segurança Social e o seguro-desemprego. Ao mesmo tempo, os migrantes que estão legalmente autorizados a trabalhar nos EUA fazem contribuições para os programas através de deduções nos salários.



“Mais trabalhadores significa mais produção e isso, por sua vez, leva a receitas fiscais adicionais”, disse Phillip Swagel, diretor do Gabinete Orçamental do Congresso, depois de a agência ter divulgado um novo relatório sobre as perspectivas econômicas. O relatório incluiu uma seção especial sobre a imigração e o seu impacto na economia.



Embora nem todos os migrantes, como as crianças ou os enfermos, encontrem ou possam mesmo encontrar emprego, acredita-se que uma grande parte dos migrantes recentes e futuros esperados tenha entre 25 e 54 anos de idade, afirma o relatório do CBO. As pessoas nessa faixa etária são consideradas parte da população ativa em idade produtiva.



Mas quando se trata de programas como a educação pública, onde os beneficiários não precisam de ser cidadãos, o aumento da imigração pode ter impactos negativos a nível estadual e local.



Isto ajuda a explicar por que razão os refugiados, os requerentes de asilo e as suas famílias imediatas contribuíram com um valor líquido estimado em 37,5 bilhões de dólares para o governo federal entre 2005 e 2019, de acordo com um relatório divulgado no mês passado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos. No entanto, custam aos governos estaduais e locais um valor líquido estimado em 21,4 bilhões de dólares, de acordo com o relatório.



Os governos estaduais e locais incorrem em custos mais elevados porque financiam a maioria das escolas públicas em todo o país, afirma o relatório.

Além disso, 21% dos refugiados e asilados receberam assistência alimentar em algum momento durante o período de 15 anos, em comparação com 15% da população total dos EUA, de acordo com o relatório. As taxas de assistência à habitação tiveram uma diferença igualmente grande entre o grupo de migrantes e a população geral dos EUA.