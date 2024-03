DHS analisa expandir programa de green card a certos indocumentados

O presidente Joe Biden está considerando expandir um programa que poderia permitir que imigrantes sem documentos evitassem a deportação e obtivessem um green card para permanecer nos Estados Unidos. Seriam 4.000 green cards por ano, segundo o programa.



Aqueles que vivem nos EUA há mais de 10 anos e têm um parente cidadão legal que “sofreria” como resultado de sua remoção poderiam se qualificar para acesso a este programa, que o Escritório Executivo para Revisão de Imigração (EOIR) diz permitir que não -residentes permanentes legais solicitem que um juiz 'cancele sua remoção' e permaneçam nos EUA.



A análise vem após decisão da Suprema Corte no dia 19 de março que dá aos tribunais federais o poder de revisar as decisões dos juízes de imigração que rejeitam as reivindicações apresentadas por aqueles que buscam evitar a deportação devido às dificuldades incomuns que isso causaria aos familiares nos EUA.



Quem se qualificaria



As qualificações do pedido, de acordo com o documento EOIR de setembro de 2023, incluem a alegação de que um cidadão dos EUA que seja cônjuge, pai ou filho “sofreria dificuldades excepcionais e extremamente incomuns se recebesse ordem de deixar os Estados Unidos”.



Além disso, para serem considerados para o programa, os candidatos devem ser uma “pessoa de “bom caráter moral”, estar nos EUA há pelo menos 10 anos e não devem “ter sido condenados por quaisquer crimes graves”, o que seria motivo para desqualificação automática.



O documento observa: '4.000 pessoas recebem cancelamento de remoção por ano. Você terá que esperar sua vez antes que um juiz de imigração possa aprovar sua solicitação. Isso pode levar anos.