Cidade de Nova York lança cartão de débito a imigrantes requerentes de asilo

O programa piloto para distribuir cartões de débito pré-pagos a imigrantes requerentes de asilo para alimentos e suprimentos para bebês é apenas isso: um piloto e um teste, disseram autoridades da cidade de Nova York na terça-feira, 26, em meio à reação a esse esforço.



“Podemos dar uma olhada depois de seis semanas e ver o que funciona e o que não funciona”, disse a vice-prefeita Anne Williams-Isom em entrevista coletiva.



Os cartões pré-pagos destinam-se ao uso em mantimentos, fraldas, fórmulas infantis e outras necessidades em comércios locais. A Prefeitura diz que o novo processo de alimentação dos requerentes de asilo pode economizar até US$ 600 mil por mês.



“Não existe dinheiro de graça. Estes não são cartões ATM. Você não pode sacar dinheiro”, disse o vice-prefeito Fabien Levy em entrevista coletiva.

O prefeito Eric Adams e seus principais assessores também enfatizaram que existem salvaguardas para prevenir fraudes e que o programa economiza dinheiro para a cidade e evita o desperdício de alimentos.



O programa foi lançado segunda-feira com 10 famílias e o piloto será expandido para 115 famílias. Famílias de quatro pessoas recebem US$ 350 por semana em seus cartões.



Após um ano de análise, o acordo foi criticado depois que o New York Post revelou pela primeira vez que o contrato foi assinado sem um processo de licitação típico. A empresa responsável pelo pagamento é a Mobility Capital Finance, de Nova Jersey.



De acordo com o contrato, o programa poderia ser um benefício para a start-up de tecnologia, dando-lhe o potencial de arrecadar US$ 1,8 milhão com uma parte dos fundos carregados em cada Mastercard, diz o jornal.



O programa piloto abrangerá cerca de 460 dos 64.500 migrantes sob os cuidados da cidade, à medida que a Câmara Municipal avalia o seu sucesso.



O prefeito também foi questionado na terça-feira se os cartões de débito enviam uma “mensagem confusa” aos migrantes que cruzam a fronteira sul, que foram informados de que a cidade não tem espaço para eles e que o governo fornece abrigo, alimentação e outros serviços.



“Ele envia uma mensagem confusa se for distorcida”, disse Adams.



