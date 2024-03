Imigrantes indocumentados aumentam 37% e chegam a 13,7 milhões nos EUA

Os Estados Unidos têm agora 13,7 milhões de imigrantes indocumentados e 51,4 milhões de imigrantes no total – um aumento de 6,4 milhões em três anos desde que Joe Biden assumiu a presidência, informou um novo relatório do Centro de Estudos de Imigração divulgado quinta-feira, 28.



O número representa uma média de 172 mil novos imigrantes por mês, ou cerca de quatro vezes a taxa dos anos Trump e quase três vezes a taxa dos anos Obama.



A maioria dos recém-chegados provém da América Latina e 3,7 milhões do total de recém-chegados vieram ilegalmente. Cerca de 44% não têm escolaridade além do ensino médio e um número significativo ainda não concluiu o ensino médio.



A onda de imigrantes indocumentados está alterando a demografia habitual da imigração e fazendo cair os níveis de educação, o que levantou grandes questões sobre a capacidade do país de absorver os recém-chegados, segundo análise.



“A educação é o melhor indicador de como você se sairá nos Estados Unidos. Que tipo de trabalho você vai fazer. Quanto você vai ganhar. Que fração estará na pobreza ou perto dela. Que fração se qualificará para programas de assistência social – especialmente os seus filhos”, disse Steven A. Camarota, principal autor do estudo.

No geral, ainda em 2018, 55% dos imigrantes tinham diploma de bacharel. Isso caiu para apenas 41%. Enquanto isso, a parcela dos que não concluíram o ensino médio aumentou de 29% para 44%, calcula Camarota. Estas mudanças desafiam um dos principais argumentos de venda para os defensores das elevadas taxas de imigração.



Levando em conta os números atuais, os EUA têm agora, de longe, a maior proporção de imigrantes (legais e indocumentados) na sua população, com 15,5%, um aumento de quase 2 pontos percentuais desde 2020. O recorde anterior era de 14,8% em 1890.

O Census Bureau calculou no ano passado que os EUA não atingiriam 15,5% até quase 2040. Camarota disse que a marca inicial mostra a extensão do aumento sem precedentes da imigração.

Os cálculos foram divulgados em meio a um debate cada vez mais intenso sobre o papel dos imigrantes na economia dos EUA.

Analistas do Gabinete de Orçamento do Congresso dizem que o crescimento do produto interno bruto tem sido surpreendentemente robusto ao longo dos últimos dois anos e a explicação provável é o aumento dos recém-chegados. Mais pessoas significam mais mão-de-obra, aumentando a produtividade global do país.



O PIB é cerca de 1% maior graças aos recém-chegados, mas a população é 2% maior. Isso significa que os ganhos são diluídos entre ainda mais pessoas.



Os números dão uma perspectiva diferente da atividade na fronteira, onde o Departamento de Segurança Interna registrou cerca de 9 milhões de encontros com migrantes não autorizados desde Fevereiro de 2021, o primeiro mês completo da administração Biden.

Muitos deles foram rejeitados ou rapidamente removidos pelo governo, e outros foram abandonados por conta própria. Parte da população não autorizada ganhou status legal e outros morreram. O resultado estimado são 3,7 milhões de novos imigrantes ilegais líquidos.



Fonte: Washington Times.

Veja o relatório do Centro de Estudos de Imigração.