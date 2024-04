Colapso de ponte em Baltimore revela verdade sobre a imigração, diz análise

O acidente na ponte em Baltimore revelou uma verdade sobre a imigração nos Estados Unidos, diz uma análise de especialistas à CNN. Os homens que trabalhavam na ponte no momento da queda eram imigrantes que, em sua maior parte, fazem trabalhos difíceis durante a noite para conseguir sustentar a família.

O navio cargueiro totalmente carregado, à deriva e sem energia, bateu na ponte Francis Scott Key, derrubando-a em segundos, na madrugada de terça-feira, 26. Se o desastre tivesse ocorrido durante o dia, centenas de carros e caminhões poderiam estar na ponte sobre um canal que conduz a um dos portos mais movimentados da costa leste. Portanto, foi um milagre que isso tenha acontecido de madrugada e que a polícia tenha recebido aviso suficiente para impedir a entrada de veículos na ponte.



Desaparecidos eram imigrantes



Mas as seis pessoas consideradas mortas na tragédia não conseguiram escapar. Eram trabalhadores de manutenção – o tipo de pessoas que poucos notam, mas que fazem trabalhos difíceis durante a noite para manter o país funcionando.



Todos os desaparecidos eram imigrantes, estrangeiros que vieram do México e da América Central para os EUA em busca de uma vida melhor. As suas histórias e aspirações espelhavam as vidas de milhões de novos imigrantes nos Estados Unidos. São muito mais representativos da população migrante do que a imagem extrema e enganosa frequentemente divulgada sobre os migrantes por Donald Trump.

O presumível candidato republicano afirma muitas vezes falsamente que os países estrangeiros estão enviando as suas “piores pessoas” como uma força de invasão de fato para os EUA. “Sob Biden, outros países estão esvaziando as suas prisões, manicômios, instituições mentais, despejando toda a gente, incluindo um grande número de terroristas, no nosso país. Eles estão no nosso país agora”, disse Trump num comício em Manchester, New Hampshire, antes das primárias presidenciais do estado, em janeiro.



A demonização de Trump sobre os imigrantes que tentam entrar ilegalmente no país, que ele afirma estarem “envenenando o sangue” do país, muitas vezes parece uma condenação taquigráfica dos migrantes como um todo.

Os corpos de dois dos seis trabalhadores da construção civil que morreram depois que um navio cargueiro atingiu um pilar da ponte foram recuperados. Os esforços de busca foram interrompidos para os outros quatro trabalhadores, que são considerados mortos.

Um dos trabalhadores era Miguel Luna, pai de três filhos, de El Salvador, que morou em Maryland por 19 anos. Maynor Yassir Suazo Sandoval, hondurenho pai de dois filhos, também estava na ponte. Ele morava nos EUA há 18 anos e tinha um filho de 18 anos e uma filha de 5 anos. Dois guatemaltecos também estão desaparecidos. E três mexicanos estavam entre a tripulação que trabalhava na ponte. Um foi resgatado das águas geladas abaixo.

Muitas vezes, os migrantes realizam trabalhos que outras pessoas não querem fazer – aqueles com os salários mais baixos e as piores condições. Alguns fazem-no para apoiar famílias nos EUA e para estabelecer as bases de uma vida melhor para os seus filhos e netos. Muitos enviam dinheiro para casa para apoiar familiares que vivem em economias muito menos ricas. Os trabalhadores imigrantes mexicanos, por exemplo, transferiram mais de 60 mil milhões de dólares em remessas para o seu país em 2023, de acordo com o banco central do México.

Talvez valha a pena relembrar os sacrifícios dos desaparecidos quando a retórica anti-imigração aumentar novamente no período que antecede as eleições presidenciais de novembro.

E quando a ponte Francis Scott Key for erguida novamente, é provável que sejam os imigrantes que vão construí-la.



Equipes de engenheiros iniciaram os trabalhos para remoção da primeira parte de aço retorcido da ponte neste sábado, 30.

Fonte: CNN.