Pensilvânia analisa carteiras de motorista para imigrantes indocumentados

Nova York, Nova Jersey e Maryland permitem que imigrantes indocumentados dirijam sem medo de que uma simples parada no trânsito possa colocá-los em risco de deportação por estarem neste país sem a devida autorização. A Pensilvânia está em caminhos de fazer o mesmo.



Atualmente, de acordo com a lei da Pensilvânia, os imigrantes indocumentados não podem registrar ou fazer seguro de um veículo. Para os idealizadores de um projeto de lei que permitiria tal documento, haveria maior segurança nas estradas e eles (os imigrantes) ficariam mais seguros até para comunicar um acidente de automóvel e cooperar com as autoridades.



Respondendo a perguntas de membros do Comitê de Dotações da Câmara em 4 de março, o secretário de Transportes Mike Carroll disse que ele e o governador Josh Shapiro são a favor de permitir que imigrantes indocumentados obtenham carteiras de motorista.



“A emissão de carteiras de motorista para imigrantes indocumentados é algo que eu apoio, o departamento apoia, o governador apoia, com as salvaguardas necessárias para garantir que as pessoas que recebem esses produtos sejam tratadas da mesma forma que as pessoas que possuem uma carteira de motorista normal ou um cidadão naturalizado ou cidadão dos EUA”, disse Carroll.



O projeto de lei (HB 769) patrocinado pelos deputados democratas da Filadélfia Danilo Burgos, Christopher Rabb e Joseph Hohenstein permitiria que imigrantes indocumentados obtivessem carteiras de motorista e carteiras de identidade estaduais. A proposta continua pendente na comissão de transportes, mas está sendo fortemente considerada.



Só em 2018, os imigrantes indocumentados na Pensilvânia pagaram cerca de 418,1 milhões de dólares em impostos federais e 238,3 milhões de dólares em impostos estaduais e locais.



Os estados cujas leis permitem o documento a indocumentados são: Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Minnesota, Novo México, Nevada, Nova York, Nova Jersey, Oregon, Utah, Vermont, Virgínia e Washington.

Na Flórida, dois projetos para permitir carteira de motorista para indocumentados estão parados e não há previsão na atual sessão legislativa.



Fonte: Philadelphia Inquirer e Dellaware Valley Journal.