Taxas de processos imigratórios nos EUA aumentaram após 7 anos; veja mudanças

Pela primeira vez em mais de sete anos, o custo de alguns pedidos de imigração e naturalização nos Estados Unidos aumentou na segunda-feira, 1.

As novas taxas afetam os benefícios relacionados com vistos de emprego, autorizações de trabalho, pedidos de registro como residente permanente e pedidos de naturalização e se aplicam a solicitações de benefícios postadas em ou após 1º de abril.

Além disso, há um desconto padrão de US$ 50 para inscrições enviadas on-line e uma redução nas taxas para solicitações de Documentos de Autorização de Trabalho quando você estiver ajustando seu status ou se tiver menos de 14 anos em determinadas situações.

É o primeiro ajuste total das taxas de depósito desde dezembro de 2016. Em dezembro, a agência anunciou que aumentaria a taxa de depósito do Formulário I-907 para Solicitar Processamento de Prêmio, para ajustar a inflação.

O ajuste, que entrou em vigor em fevereiro, aumentou certas taxas de processamento premium de US$ 1.500 para US$ 1.685, US$ 1.750 para US$ 1.965 e US$ 2.500 para US$ 2.805.

Fonte: NBC.