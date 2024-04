Oito chineses morrem em barco ao tentarem entrar ilegalmente nos EUA

Oito migrantes chineses foram encontrados mortos na costa do sul do México depois de o barco em que estavam ter virado ao longo de uma rota popular mas perigosa para entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Os corpos das sete mulheres e de um homem foram descobertos sexta-feira em uma praia em San Francisco del Mar, Oaxaca, informou a promotoria do estado em um comunicado.

Passeios de barco traiçoeiros pela costa do México são frequentemente usados por migrantes que esperam cruzar para os EUA, numa tentativa de contornar os postos de controlo em rotas terrestres monitorizadas de perto.

A promotoria disse que está trabalhando com agências federais para investigar o incidente e com a embaixada chinesa no México para identificar os corpos.

O número de migrantes chineses que entram ilegalmente nos EUA vindos do México disparou nos últimos anos.

