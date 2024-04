EUA anunciam extensão da autorização de trabalho para imigrantes

Os Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA anunciaram uma regra final temporária na quinta-feira, 4, aumentando o período de extensão automática para certos documentos de autorização de trabalho para até 540 dias.



A regra que entrará em vigor em 8 de abril preservará a capacidade de trabalhar legalmente para cerca de 800 mil imigrantes que, de outra forma, enfrentariam a perda dessa autorização nos próximos meses. Nas últimas semanas, os legisladores democratas juntaram-se às autoridades eleitas locais e aos defensores dos imigrantes para apelar à administração para agilizar a criação de novas regulamentações que ofereçam alívio aos imigrantes em risco de perder o estatuto legal de emprego.



Os imigrantes que procuram renovar as autorizações de trabalho normalmente têm um período de carência de seis meses após a data oficial de expiração. Mas a maioria dos pedidos de renovação enfrenta tempos de espera de até 16 meses.

O USCIS emitiu em 2022 uma regra temporária estendendo esse período de carência para 540 dias, enquanto a agência lutava com enormes atrasos em diversas categorias de benefícios. No entanto, os tempos de espera prolongados persistiram, mesmo depois que a regra expirou em outubro.

A regra final temporária divulgada pelo USCIS na quinta-feira estenderá novamente o período de carência automática para 540 dias. A regra abrangerá indivíduos que solicitarem a renovação de autorizações de trabalho até 30 de setembro de 2025, ou cerca de 18 meses após sua publicação no Registro Federal.

O diretor do USCIS, Ur Jaddou, disse que a agência fez progressos na redução dos tempos de processamento para a maioria das categorias de autorizações de trabalho no ano passado, mas ao mesmo tempo a agência recebeu um número recorde de solicitações.



Mais de 279.000 pedidos de renovação ficaram pendentes por mais de seis meses em setembro, de acordo com a última atualização do USCIS. Os democratas do Congresso alertaram a administração Biden no mês passado que milhares de imigrantes poderiam começar a ver as autorizações de trabalho expirarem a partir de 24 de abril. Eles pediram uma extensão permanente do período de renovação automática das autorizações de trabalho dos imigrantes ou – no mínimo – que novas regulamentações fossem eficazes por três anos.



Fonte: Bloomberg News.