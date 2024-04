Patrulha da Fronteira deve tirar crianças imigrantes de acampamentos ao ar livre, decide juíza

Quando o governo federal prende imigrantes, é responsável por eles – independentemente de terem sido formalmente processados, concluiu um juiz federal na quarta-feira, 3. E isso cabe às crianças que aguardam em acampamentos ao ar livre.



À medida que as passagens de imigrantes através da fronteira entre o México e o sul da Califórnia sobrecarregavam os centros de detenção locais, milhares de pessoas foram deixadas acampadas no deserto, muitas vezes durante dias.

Os advogados que representaram as crianças argumentaram que elas têm direito a habitação e serviços ao abrigo do Acordo de Resolução de Flores de 1997, que estabeleceu padrões de tratamento para crianças migrantes sob custódia do governo, incluindo o seu alojamento em instalações com casas de banho, comida e água potável.



Tendo estabelecido que as crianças nestes parques de campismo estão sob custódia dos EUA, o tribunal encontrou “evidências abundantes” de que os cuidados que recebiam “não são adequados para menores”.



A Patrulha de Fronteira dos EUA não contestou em grande parte a ideia de que as condições não eram adequadas. Em vez disso, argumentou que o tribunal não tinha jurisdição sobre a agência nesta questão porque a agência não tinha assumido formalmente a responsabilidade pelas crianças ao processá-las.

A juíza Dolly Gee, do Tribunal Distrital da Califórnia Central dos EUA, rejeitou categoricamente essa ideia. Para a juíza, a agência pode não ter pretendido que os parques de campismo temporários se tornassem locais de detenção ao ar livre poluídos, “que mantêm coletivamente milhares de migrantes”.

Mas ela acrescentou que a situação “evoluiu de tal forma que os menores ali detidos” estão sob custódia legal da agência – e, portanto, esta é responsável por cuidar deles.

No centro do presente caso está a decisão de 27 anos no caso Flores v. Sessions, que estabeleceu que o Departamento de Segurança Interna é responsável por fornecer alojamento a “todos os menores detidos sob custódia legal” da agência.

Gee determinou que não importava que as crianças não tivessem sido processadas formalmente: elas eram mantidas em uma área cercada, para onde eram devolvidas à força caso tentassem sair, por uma agência com “autoridade de tomada de decisão sobre [sua] saúde e bem-estar”, escreveu ela na decisão.

O tribunal concluiu que a Customers and Border Protection (CBP), por exemplo, “controla em grande parte o fornecimento” de necessidades como água potável e estações de lavagem de mãos nos parques de campismo – bem como casas de banho portáteis e contentores de lixo, os últimos dos quais Gee observou serem “ rapidamente preenchido e raramente atendido.

Os voluntários relataram ao tribunal que as estações de água e de lavagem das mãos também estavam mal conservadas – numa inspeção recente, “as estações de lavagem das mãos estavam cheias de lixo e as torneiras das estações de água [estavam] sujas”, escreveu Gee.

Essa infraestrutura sobrecarregada faz parte de condições geralmente sombrias. Os próprios campos são um arquipélago de quadrilátero rochoso e árido cercado pelo muro de fronteira, trilhos de trem, deserto e montanhas.

No ar seco, as temperaturas podem ficar acima de 110 graus no verão e abaixo de 20 graus no inverno, com pouco abrigo, exceto por “várias formas de arbustos que os migrantes tentam queimar para se aquecerem à noite”, escreveu Gee.

Embora grupos de voluntários tentem fornecer às pessoas que se encontram em locais de detenção ao ar livre alimentos, roupas e serviços de saneamento, “a necessidade ultrapassa a sua capacidade de prestar esta assistência”, concluiu o tribunal.

Os padrões nacionais para a detenção de migrantes exigem que as crianças façam uma refeição a cada seis horas e duas refeições quentes por dia; geralmente, os migrantes nos locais de detenção recebem “uma garrafa de água e um pacote de biscoitos” todos os dias, de acordo com o tribunal.

Além disso, as lixeiras e os banheiros portáteis, insuficientemente abundantes e raramente limpos, “estão sem fluxo e inutilizáveis”, descobriu Gee. “Isto significa que os [locais de detenção ao ar livre] não só têm um mau cheiro, mas também que o lixo está espalhado e [os migrantes] são forçados a fazer as suas necessidades ao ar livre.”

Na conclusão da magistrada, tudo isto violava a responsabilidade das autoridades de imigração ao abrigo do decreto Flores de 1997 de manter “menores em instalações seguras e higiênicas”.

O simples fato de o CBP ter prestado serviços - ou de esses serviços serem inadequados para as necessidades - não implicaria que tivessem os menores sob “custódia”, excepto pelo facto crucial de que os migrantes não podem partir, escreveu Gee na decisão.

À chegada, os migrantes recebem uma pulseira marcada com uma data; quando perguntam aos oficiais do CBP se podem sair para receber comida e água, eles respondem que não, observou ela na decisão. E “se um indivíduo sair [do local], a Patrulha da Fronteira o traz de volta”.

Finalmente, o tribunal concluiu que o CBP “não estava a processar [os migrantes] tão rapidamente quanto possível”, embora Gee se tenha recusado a dar à agência um limite rígido para o tempo que poderiam levar a processá-los.

Mas ela alertou que a “falha da agência em processar menores de maneira razoavelmente expedita” levaria a “outras medidas corretivas” por parte do tribunal.

Fonte: The Hill.