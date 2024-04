Flórida recebe maioria dos voos de imigrantes sob programa de liberdade condicional humanitária

De outubro de 2022 até fevereiro de 2024, pelo menos 386 mil imigrantes beneficiados pelo CHNV Parole Program, um programa de migração legal do governo Biden, desembarcaram em cidades no interior do país, a maior parte deles na Flórida, segundo uma análise do Centro de Estudos de Imigração (CIS) das informações públicas disponíveis no site da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).



A iniciativa faz parte do programa do Departamento de Segurança Interna (DHS) de admissão que a administração Biden lançou em outubro de 2022 com a justificativa de “reduzir o número de indivíduos que cruzam ilegalmente” a fronteira sul.



Iniciado em outubro de 2022 para venezuelanos e expandido em janeiro de 2023 para cubanos, haitianos, nicaraguenses e colombianos, o programa aprova autorizações de viagens aéreas aos EUA para imigrantes que atravessariam a fronteira ilegalmente ainda em seus países de origem para reencontrar familiares nos EUA.



Eles recebem “liberdade condicional humanitária” temporária, mas facilmente renovável, dos oficiais do CBP no aeroporto com elegibilidade para autorizações de trabalho renováveis.



De acordo com a análise, a Flórida acaba por ser a principal zona de desembarque e de processamento aduaneiro dos EUA para este programa, totalizando quase 326.000 das chegadas iniciais desde o início do programa até Fevereiro.



Números menores também estão chegando às regiões de Houston, Nova York, norte e sul da Califórnia, e à área de Washington, D.C., revela a análise dos dados. Mas os dados relativos à Flórida mostram que a situação é mais intensa nos desembarques iniciais e na libertação de migrantes, diz o Centro de Estudos de Imigração.

Para o órgão, o conhecimento público de onde estes voos transportam os migrantes deve ser importante para os líderes locais, estaduais e nacionais nas cidades que lutam com o fluxo de migrantes, que poderiam usar a informação para planear financeiramente os seus cuidados, ou solicitar ao governo federal que interrompa os voos. A informação também pode ter implicações para litígios movidos pelo Texas, Flórida e outros estados que entraram com ações judiciais para interromper os programas de liberdade condicional, alegando que o abuso ilegal da autoridade limitada de liberdade condicional por parte da administração os prejudicou diretamente.



Se essas centenas de milhares permanecem nessas áreas ou continuam a voar após a aterragem inicial e a libertação, não é mostrado nestes dados. Muitos dos cubanos, venezuelanos e haitianos que desembarcam irão obviamente optar por ficar na Flórida, onde as comunidades de expatriados já são grandes. Mas alguma percentagem dos recém-“legalizados” aspirantes a cruzar a fronteira que aterram lá e no Texas, Nova Iorque e Califórnia provavelmente serão transferidos para voos domésticos para os seus destinos finais em todo o país.



Fonte: Cis.org