Mais da metade das pessoas nascidas no exterior vivem em 4 estados nos EUA

Mais de metade da população nascida no estrangeiro nos Estados Unidos vive em apenas quatro estados – Califórnia, Texas, Flórida e Nova Iorque – e o seu número cresceu mais velho e mais instruído ao longo dos últimos doze anos, de acordo com um novo relatório divulgado terça-feira por o Escritório do Censo dos EUA.



Em 2022, a população nascida no estrangeiro foi estimada em 46,2 milhões de pessoas, ou quase 14% da população dos EUA, com a maioria dos estados a registar aumentos percentuais de dois dígitos nos últimos doze anos, de acordo com os números do American Community Survey do departamento. .

Na Califórnia, Nova Jersey, Nova Iorque e Flórida, os indivíduos nascidos no estrangeiro representavam mais de 20% da população de cada estado. Eles constituíam 1,8% da população da Virgínia Ocidental, a menor taxa dos EUA.

Metade dos residentes estrangeiros nos EUA eram da América Latina, embora a sua composição tenha mudado nos últimos doze anos, com os provenientes do México a diminuir em cerca de 1 milhão de pessoas e os da América do Sul e da América Central a aumentar em 2,1 milhões de pessoas.

A percentagem da população estrangeira da Ásia passou de mais de um quarto para menos de um terço durante esse período, enquanto a percentagem de nascidos em África passou de 4% para 6%.

O relatório foi divulgado num momento em que a imigração se tornou uma questão importante durante a corrida presidencial de 2024, com a administração Biden a lutar para gerir um afluxo sem precedentes de migrantes na fronteira sudoeste. A imigração está a moldar as eleições de uma forma que poderá determinar o controlo do Congresso, à medida que os democratas tentam flanquear os republicanos e convencer os eleitores de que podem resolver os problemas na fronteira dos EUA com o México.



O relatório do Census Bureau não forneceu estimativas sobre o número de pessoas indocumentadas nos EUA.



No entanto, os números mostram que mais de metade dos nascidos no estrangeiro são cidadãos naturalizados, com os nascidos na Europa e os nascidos na Ásia liderando com taxas de naturalização de cerca de dois terços do seu número. Cerca de dois terços da população nascida no estrangeiro veio para os EUA antes de 2010.

A população nascida no estrangeiro envelheceu nos últimos doze anos, um reflexo da longevidade de alguns membros nos EUA, com a idade média a aumentar cinco anos para 46,7 anos. Também se tornaram mais instruídos entre 2010 e 2022, com a taxa de pessoas nascidas no estrangeiro com pelo menos o ensino secundário a passar de mais de dois terços para três quartos da população.



Fonte: NBC.