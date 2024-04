EUA disponibilizam pagamento da taxa de solicitação de visto via Pix

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil disponibilizam, desde março deste ano, a opção de pagamento da taxa de solicitação (MRV) via Pix. Essa nova alternativa está em fase inicial de implementação, podendo requerer até uma hora para compensação do pagamento. Além deste método, os solicitantes mantêm a opção de pagamento por meio de cartão de crédito ou em boleto bancário. Esta inovação faz parte do nosso compromisso de aprimorar constantemente os serviços para os solicitantes de visto.

Entre janeiro e março de 2024, o número de vistos para os EUA processados no Brasil cresceu 20 por cento em comparação como o mesmo período do ano passado. Isso significa que mais de 340 mil vistos foram processados em apenas três meses em todo o território nacional. Esse aumento é resultado do compromisso em oferecer um serviço consular cada vez melhor. Em 2024, esperamos ultrapassar o recorde de 1.1 milhão de vistos emitidos no Brasil em 2023.



A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil lembra também que o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) em Brasília mudou para o Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek.



"O CASV desempenha um papel fundamental ao agilizar o processo de solicitação de visto, incluindo a retirada de passaportes e a coleta de dados biométricos. Continuamos comprometidos em oferecer uma experiência de solicitação de visto eficiente e conveniente para todos os brasileiros", diz o órgão.



CONSULADOS DOS EUA no BR:



Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre

Consulado-Geral dos EUA em Recife

Consulado-Geral dos EUA no Rio de Janeiro

Consulado-Geral dos EUA em São Paulo

Rep. Diplomática dos EUA em Belo Horizonte