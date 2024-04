Comitê da Câmara do Alabama aprova acesso de estudantes indocumentados à faculdade

O Comitê de Política Educacional da Câmara do Alabama aprovou na quarta-feira uma legislação que permitiria que alguns estudantes indocumentados frequentassem o ensino superior público no estado.



O HB 210, patrocinado pelo deputado Reed Ingram, R-Pike Road, permitiria que estudantes indocumentados que frequentassem o ensino médio por três anos e tivessem diploma de ensino médio, GED ou equivalente e solicitassem status legal para frequentar um dos postos do Alabama -instituições secundárias.

“Ouvimos dizer que muitos deles estão indo para outros estados para fazer faculdade”, disse Ingram na quarta-feira.



Os estudantes indocumentados estão proibidos de frequentar o ensino superior público no estado devido à HB 56, a lei de 2011 que visava criminalizar a vida dos imigrantes indocumentados no estado. Mais tarde, os tribunais federais destruíram grande parte da lei, mas a barreira ao ensino superior permaneceu.

O projeto foi aprovado no comitê em votação verbal.

Alguns democratas no comitê estavam preocupados com a linguagem do projeto de lei, que se refere a “estrangeiros” e não a imigrantes.



De acordo com um artigo do Chronicle of Higher Education de 2023, Alabama, Carolina do Sul e Geórgia aprovaram proibições de matrícula de imigrantes durante uma onda de sentimento anti-imigração. Os alunos conseguiram se inscrever no DACA, mas alguns alunos perderam essa capacidade durante o litígio.

Relativamente poucos imigrantes vêm para o Alabama. De acordo com o Censo dos EUA, apenas 3,8% da população do Alabama nasceu no estrangeiro, em comparação com 14% em todo o país.

O projeto segue para o plenário da Câmara dos Deputados.



