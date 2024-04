Indianos aumentam travessia ilegal para os EUA pela fronteira com o Canadá

Nos últimos anos, os Estados Unidos registraram um aumento sem precedentes de migrantes sem documentos provenientes da Índia, a maioria deles através do México. Mas à medida que a fronteira entre os EUA e o México enfrenta uma pressão crescente, muitos estão optando por um caminho menos convencional: cruzar a fronteira ampla e pouco vigiada com o Canadá.



No ano fiscal de 2023, os agentes de fronteira dos EUA encontraram quase 97.000 migrantes indianos indocumentados em todo o país, incluindo mais de 30.000 na fronteira norte, de acordo com dados da Alfândega e Patrulha de Fronteiras ou CBP.

Os encontros incluem apreensões e expulsões. No ano fiscal de 2019, mais de 16.000 migrantes indianos foram encontrados em todo o país, mostram os dados do CBP.

Nos últimos meses, os números permaneceram praticamente inalterados. Entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024, quase 14 mil indianos foram encontrados na fronteira entre os EUA e o Canadá.

O influxo recorde faz parte de uma corrida migratória através do Canadá que sobrecarregou as autoridades de segurança fronteiriça e desestabilizou comunidades nos estados do norte dos EUA. Os dados do CBP mostram que houve quase 190.000 encontros na fronteira canadiana em 2023, mais de seis vezes o número em 2021.

Um porta-voz da embaixada indiana em Washington disse que “a extensão da imigração ilegal da Índia para os Estados Unidos não é clara”.

"Temos estado constantemente envolvidos com as autoridades dos Estados Unidos, inclusive através de diálogos como o Diálogo Consular Índia-EUA e o Diálogo de Segurança Interna para melhorar a cooperação e fortalecer os laços interpessoais e para facilitar a mobilidade legal e a migração e para controlar a imigração ilegal e os direitos humanos. tráfico", disse o porta-voz em comunicado à VOA.

Indianos atraídos pelo processo de asilo nos EUA

O fim da pandemia da COVID-19 gerou um aumento na migração global. Embora as pessoas migram por diferentes razões, os especialistas dizem que muitos migrantes indianos são atraídos para os EUA pela percepção de abertura da administração Biden aos requerentes de asilo.

“No geral, as pessoas procuram vir para os EUA porque ouviram falar do processo de asilo aqui”, disse Chirag Patel, advogado de imigração baseado em Maryland que cuida de casos de asilo indianos.

Patel e outros especialistas dizem que o fluxo de requerentes de asilo para a fronteira provavelmente se manterá, à medida que antecipam possíveis mudanças políticas com as eleições presidenciais de novembro nos EUA.



Fonte: Voa News.