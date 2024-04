Receio de que imigrantes legais cometam crimes aumenta entre os americanos, indica pesquisa

Os americanos estão mais preocupados com o fato de os imigrantes legais cometerem crimes nos EUA do que estavam há alguns anos, uma mudança impulsionada em grande parte pela crescente preocupação entre os republicanos, enquanto os democratas continuam a ver uma ampla gama de benefícios da imigração, mostra uma nova sondagem.

A pesquisa do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC descobriu que uma parcela substancial de adultos norte-americanos acredita que os imigrantes contribuem para o crescimento econômico do país e oferecem contribuições importantes para a cultura americana. Mas quando se trata de imigrantes legais, os adultos norte-americanos veem menos benefícios importantes do que no passado e mais riscos importantes.

Benefícios

Cerca de 4 em cada 10 americanos dizem que quando os imigrantes chegam legalmente aos EUA, é um grande benefício para as empresas americanas obter a experiência de trabalhadores qualificados em áreas como ciência e tecnologia. Uma percentagem semelhante (38%) também afirma que os imigrantes legais contribuem com um grande benefício ao enriquecer a cultura e os valores americanos.

Ambos os números diminuíram em comparação com 2017, quando 59% dos americanos disseram que os trabalhadores imigrantes qualificados que entram legalmente no país eram um grande benefício, e metade disse que os imigrantes legais contribuem com um grande benefício ao enriquecer a cultura americana.

Riscos

Entretanto, a percentagem de americanos que afirma existir um grande risco de os imigrantes legais cometerem crimes nos EUA aumentou, passando de 19% em 2017 para 32% na nova sondagem.

Os republicanos eram mais propensos do que os democratas a dizer que a imigração é uma questão importante para eles pessoalmente, e 41% agora dizem que é um grande risco de que os imigrantes legais cometam crimes nos EUA, acima dos 20% em 2017. No geral, os republicanos são mais propensos ver grandes riscos - e menos benefícios - dos imigrantes que entram no país legal e ilegalmente, embora tendam a estar mais preocupados com as pessoas que entram no país ilegalmente.

Muitos republicanos, 71%, dizem que existe o risco de as pessoas no país virem ilegalmente para os EUA e cometerem crimes, embora muitos estudos tenham descoberto que os imigrantes são menos atraídos para crimes violentos do que os cidadãos nativos. Ainda mais, 80%, pensam que há um grande risco de que as pessoas no país sem permissão sobrecarreguem os programas de serviço público, enquanto cerca de 6 em cada 10 republicanos estão preocupados com o facto de haver um grande risco de aceitarem empregos americanos, de que o crescimento da sua população enfraquecerá os americanos. identidade ou que votarão ilegalmente - embora apenas um pequeno número de eleitores não-cidadãos tenha sido descoberto.

Os Democratas, por outro lado, são mais propensos a ver benefícios da imigração, embora a sondagem tenha concluído que apenas metade dos Democratas pensa agora que os imigrantes legais estão a fazer contribuições importantes para as empresas americanas, uma diminuição de mais de 20 pontos percentuais em relação a 2017. Mas são mais propensos do que os republicanos a dizer que a capacidade das pessoas de virem de outros lugares do mundo para escaparem à violência ou encontrarem oportunidades econômicas é extremamente ou muito importante para a identidade dos EUA como nação.

Há também uma divisão entre os partidários sobre o valor da diversidade, com 83% dos Democratas a dizer que a população diversificada do país torna-o pelo menos moderadamente mais forte, em comparação com 43% dos Republicanos e Independentes. Os republicanos são mais propensos do que os democratas a dizer que uma cultura e um conjunto de valores americanos partilhados são extremamente ou muito importantes para a identidade dos Estados Unidos como nação, embora cerca de metade dos democratas também considerem isto importante.

Fronteira EUA - México

Existe um acordo bipartidário sobre como a imigração na fronteira entre os EUA e o México deve ser tratada. A opção mais popular questionada é a contratação de mais agentes da Patrulha de Fronteira, o que é apoiado por cerca de 8 em cada 10 republicanos e cerca de metade dos democratas. A contratação de mais juízes de imigração e funcionários judiciais também é preferida pelas maiorias de ambos os partidos.

Cerca de metade dos americanos apoia a redução do número de imigrantes que podem procurar asilo nos EUA quando chegam à fronteira, mas há uma divisão partidária muito maior nesse país, com mais republicanos do que democratas a favor desta estratégia. Construir um muro – o objetivo político característico do ex-presidente Donald Trump – é a opção menos popular e mais polarizadora das quatro opções questionadas. Cerca de 4 em cada 10 são a favor da construção de um muro, incluindo 77% dos republicanos, mas apenas 12% dos democratas.



Fonte: Voa News.