Como os imigrantes estão dispersados pelo país? Veja quais estados lideram

O número de pessoas nascidas no estrangeiro nos Estados Unidos aumentou mais de 5 milhões em 10 anos, para 45,3 milhões ou 13,7% da população do país, de acordo com as estimativas da American Community Survey (ACS) de 5 anos de 2018-2022.

Os imigrantes representavam mais de um quinto da população em quatro estados: Califórnia (26,5%), Nova Jersey (23,2%), Nova York (22,6%) e Flórida (21,1%).

Foram comparadas as estimativas para o período 2018-2022 com o período de 5 anos da ACS da década anterior (2008-2012), quando havia 39,8 milhões de pessoas nascidas no estrangeiro, ou 12,9% da população.

Uma nova visualização do Census Bureau explora onde os imigrantes viveram nos Estados Unidos e como isso mudou entre os dois períodos de cinco anos em nível nacional, estadual e municipal.

A população nascida no estrangeiro consiste em qualquer pessoa que viva nos Estados Unidos e que não fosse cidadão americano ao nascer, incluindo cidadãos naturalizados dos EUA, residentes permanentes legais (imigrantes), migrantes temporários, como estudantes estrangeiros, migrantes humanitários, como refugiados e asilados, e migrantes não autorizados. As estimativas na visualização de dados excluem os nascidos no mar.

Destaques da população nascida no estrangeiro em 2018-2022 em comparação com 2008-2012:



- Califórnia, Flórida, Nova Jersey e Texas tiveram os maiores aumentos, com a Flórida e o Texas ganhando cada um mais de 850 mil pessoas nascidas no exterior.



- O Novo México foi o único estado cuja população estrangeira diminuiu durante esse período.



- O condado de Harris, no Texas, teve o maior aumento, seguido pelo condado de Miami-Dade, na Flórida, e no condado de King, em Washington.



- Os 10 principais estados onde viviam imigrantes não mudaram, liderados pela Califórnia, Texas e Flórida em 2018-2022.



- Nove dos 10 principais condados não mudaram, com o condado de Broward, na Flórida, juntando-se ao grupo e o condado de Maricopa, no Arizona, saindo.



- Quase metade (49,1%) de todos os imigrantes nos Estados Unidos entraram no país antes de 2000.



- Mais da metade (52,3%) eram cidadãos naturalizados dos EUA.



- Quase um quarto da população nascida no estrangeiro com 25 anos ou mais tinha licenciatura (18,7%) ou licenciatura ou diploma profissional (14,9%), em comparação com 21,4% e 13,1% para a população nativa.



- Estima-se que 63,5% estavam empregados, com mais de um terço da população civil nascida no estrangeiro (com 16 anos ou mais) em profissões de gestão, negócios, ciências e artes.