Rejeição de visto de turismo dos EUA para brasileiros é a menor em nove anos

Em 2023, os EUA recusaram 11,9% das solicitações de visto de turismo realizadas por brasileiros. Trata-se de uma queda em relação aos 14,5% observados em 2022 e da menor taxa de rejeição dos últimos nove anos. Contudo, ainda está abaixo dos patamares mínimos históricos registrados no início da década de 2010.

Os dados - que fazem parte de um levantamento da Viva América, assessoria imigratória especializada em vistos e serviços para quem quer viajar, estudar e trabalhar nos EUA - mostram ainda que o Brasil teve a 50ª menor taxa de rejeição de um total de 199 países.

O Brasil ficou à frente de nações como Grã-Bretanha (14,6% dos vistos negados), Nova Zelândia (13,2%), Austrália (16,7%), Chile (16,2%), China (26,6%), Canadá (52,4%) e Vaticano (14,2%).

Ainda de acordo com o levantamento, os três países com a maior taxa de rejeição do visto americano de turismo em 2023 foram Micronésia, Coreia do Norte e Palau, todos com 100% de pedidos negados.