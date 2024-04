Alguns imigrantes levados do Texas para Massachusetts se qualificam para visto U

Alguns dos 49 imigrantes transportados para Martha’s Vineyard, Massachusetts, pelo estado da Flórida podem agora trabalhar legalmente nos Estados Unidos e têm proteções temporárias contra a deportação – porque são considerados vítimas de crime, diz a defesa.



Os imigrantes são elegíveis para estas proteções porque solicitaram um tipo especial de visto destinado a vítimas de crimes que ajudam a aplicação da lei, depois de terem dito que foram enganados para tomar voos charter de San Antonio para Massachusetts com falsas promessas de empregos e outras ajudas, disse Rachel Self, advogada dos imigrantes.



O governador Ron DeSantis liderou a operação financiada pelos contribuintes com a ajuda de um fornecedor privado com ligações políticas porque queria impedir que imigrantes viessem para a Flórida.



Embora o governador só estivesse autorizado pela lei estadual a realocar imigrantes da Flórida, DeSantis disse que recrutou no Texas para os voos porque era mais fácil encontrá-los viajando juntos na fronteira do que espalhados pela Flórida.



Mas foram as táticas utilizadas pelo Estado na operação que levaram o xerife do condado de Bexar, Javier Salazar, a iniciar uma investigação criminal e a conceder a cada imigrante uma certificação que lhes permitiu solicitar vistos U em junho passado, Salazar recomendou que o procurador distrital do condado de Bexar apresentasse acusações criminais sobre alegadas táticas enganosas utilizadas pelo Estado para atrair imigrantes para os voos.



O promotor público ainda não anunciou nenhuma ação sobre o caso.



Esses vistos são “reservados para vítimas de certos crimes que sofreram abusos físicos ou mentais e são úteis para autoridades policiais ou governamentais na investigação ou repressão de atividades criminosas”, de acordo com os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.



Eles podem eventualmente levar a um status legal permanente nos Estados Unidos. Depois de esperar mais de um ano, alguns imigrantes receberam este mês “determinações de boa-fé” na sua petição de visto U, um estatuto que lhes permite obter autorizações de trabalho temporárias e protege-os da deportação até que o seu visto esteja disponível.



Não ficou imediatamente claro quantos imigrantes receberam esse estatuto do governo federal. Como o Congresso só permite que o governo federal emita 10.000 desses vistos por ano, há milhares de candidatos em lista de espera.



Fonte: Miami Herald.