Tribunal de Worcester (MA) libera brasileiro da prisão, ignorando pedido de detenção do ICE

A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) criticou as autoridades de Worcester, Massachusetts, por permitirem que um brasileiro ilegalmente presente nos EUA e preso por “crimes flagrantes” fosse libertado de volta à comunidade, ignorando um pedido da agência de detenção desse indivíduo.



A identidade do detido não foi revelada pelas autoridades.



De acordo com o comunicado, oficiais de deportação apreenderam o cidadão brasileiro de 21 anos, depois que ele foi preso e acusado de armas e crimes de agressão. O ICE solicitou a detenção do indivíduo quando ele ainda estava sob custódia da Casa de Correções do Condado de Worcester, mas as autoridades locais ignoraram o detento e o libertaram sem notificar a agência.



“Quando as jurisdições locais ignoram os detentores de imigração, eles aumentam a ameaça aos residentes da comunidade”, disse Todd M. Lyons, Diretor do Escritório de Campo de Boston [Operações de Fiscalização e Remoção], em um comunicado.

“Este indivíduo foi posteriormente preso e acusado de crimes flagrantes; ainda assim, a jurisdição local recusou-se a honrar o nosso detento e libertou-o. A ERO Boston continuará a priorizar a segurança pública em todos os nossos bairros da Nova Inglaterra”, afirmou Lyons.



Oficiais da Patrulha de Fronteira prenderam o cidadão brasileiro em março de 2019 depois que ele foi observado cruzando ilegalmente para os EUA perto de Santa Teresa, Novo México, e posteriormente liberado no país após receber uma notificação para comparecer perante um juiz de imigração, de acordo com o ICE.

Ele foi preso e detido em outubro de 2022 em Danbury, Connecticut, sob acusação de invasão criminosa e violação da paz, e depois extraditado para Massachusetts no mesmo mês. Após sua extradição, o cidadão brasileiro foi processado no Tribunal Distrital de Worcester por agressão com arma perigosa e porte de arma de fogo, entre outras acusações.



O escritório do ICE em Boston afirma que apresentou um pedido de detenção para ele na Casa de Correções do Condado de Worcester em 31 de outubro de 2022, mas a jurisdição ignorou o pedido e o libertou em uma data desconhecida sem notificar a agência.



Os agentes do ICE, no entanto, conseguiram fazer uma apreensão em 5 de abril em Worcester. A agência diz que ele será mantido sob custódia enquanto se aguarda uma futura audiência perante um juiz de imigração.



Polícia x ICE

Os pedidos de detenção são apresentados pelo ICE quando um suspeito de estrangeiro ilegal é colocado sob custódia em um centro de detenção estadual ou local. Os detentores pedem que a agência de aplicação da lei notifique o ICE com antecedência se planejam libertar o estrangeiro, e também podem pedir que mantenham a custódia por tempo suficiente para permitir que os agentes do ICE tenham tempo para fazer uma apreensão.

No entanto, muitas cidades-santuário e outras jurisdições aprovaram legislação ou promulgaram políticas que proíbem em grande parte as autoridades locais de trabalhar com agentes do ICE, exigindo-lhes que ignorem estes pedidos de detenção. Estas políticas, argumenta o ICE, colocam a comunidade em perigo porque estes estrangeiros são libertados de volta ao público com a oportunidade de reincidir.