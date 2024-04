Biden considera 'anistia' para indocumentados casados com cidadãos dos EUA

Joe Biden está considerando uma ordem executiva que concederia anistia aos mais de 1 milhão de imigrantes indocumentados que se casaram com cidadãos dos EUA, mas foram impedidos de receber green cards.



O Presidente pretende tomar novas medidas para resolver tanto a crise da fronteira sul como os indocumentados que vivem nos EUA antes das eleições de 2024, uma vez que uma grande parte dos americanos classifica a questão como a sua principal prioridade.

Embora os imigrantes, mesmo aqueles que vivem ilegalmente nos EUA, possam normalmente obter a cidadania quando se casam com cidadãos americanos, há uma série de razões pelas quais podem não ter recebido o benefício.



Algumas das principais razões pelas quais a cidadania é negada nesses casos é se o indivíduo entrou ilegalmente no país repetidamente ou falsificou documentação legal no passado. O grupo de defesa da imigração Fwd.us estima que haja 1,1 milhão de imigrantes indocumentados casados com cidadãos dos EUA.



Para resolver esta questão, a administração Biden está ponderando fortemente um programa de “liberdade condicional em vigor” para cônjuges de cidadãos norte-americanos aos quais não foi inicialmente concedida a cidadania, disseram fontes da Casa Branca ao The Wall Street Journal.



O estatuto seria temporário e daria aos imigrantes acesso a autorizações de trabalho e um caminho para a cidadania.



Embora os detalhes de tal ação executiva não tenham sido finalizados ou aprovados, os murmúrios de tomar a opção nuclear para abordar outro bloco de imigrantes acrescentam-se a uma lista de outras ideias que a administração lançou.

A Casa Branca discutiu o momento de fazer um anúncio antes das eleições como um golpe duplo após uma ordem executiva que provavelmente incomodaria os defensores da imigração, observa um funcionário.

Relatórios surgiram no início de abril indicando que Biden está a considerar usar uma ordem executiva implementada pelo ex-presidente Donald Trump para limitar o número de migrantes que podem pedir asilo na fronteira sul.



Fonte: The New York Times.