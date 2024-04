Crise migratória dos EUA muda da fronteira do Texas para a Califórnia

O ponto fronteiriço ao sul de San Diego é agora um dos mais movimentados ao longo de toda a fronteira EUA-México, que se estende por cerca de 3.140 km até o leste do Texas e o Golfo do México.



Um aumento recorde de passagens ilegais de fronteiras nos últimos anos alimentou o debate sobre a imigração e a segurança das fronteiras, emergindo como uma das principais preocupações dos eleitores antes das eleições presidenciais dos EUA em novembro.



Embora a crise fronteiriça se tenha centrado principalmente no Texas, onde o governador republicano Greg Abbott travou uma briga com o presidente Joe Biden sobre as suas políticas de imigração, números recentes mostram que a geografia do problema da migração dos EUA está a deslocar-se para oeste, para estados fronteiriços como o Arizona e a Califórnia.



Em San Ysidro, cerca de 25 quilômetros a sul da rica San Diego, as travessias aumentaram 85% em fevereiro em relação ao ano anterior, em comparação com o Texas, onde as entradas ilegais diminuíram durante o mesmo período. A CBS, parceira norte-americana da BBC, informou que em Janeiro, a passagem de fronteira em Del Rio, Texas, registrou algumas centenas de apreensões por dia - em comparação com 2.300 travessias diárias de migrantes em Dezembro.



A mudança no fluxo migratório deve-se em parte à repressão do governador do Texas à migração ilegal e às autoridades mexicanas que também reforçaram a segurança através da fronteira.

O grande número de pessoas que chegam sobrecarregou os recursos na área de San Diego; depois de os migrantes serem detidos e processados numa instalação perto da fronteira, as autoridades locais disseram à BBC que até 1.000 pessoas por dia estão sendo libertadas nas paradas de trens e ônibus da cidade.



O afluxo de migrantes espalhados por todo o país tem causado tensão nas comunidades, frustrando as autoridades locais e colocando a imigração no topo da agenda política. Uma pesquisa do Wall Street Journal divulgada em março classificou a imigração entre as duas principais questões para os eleitores registrados em sete estados decisivos - Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Pelo menos 72% dos eleitores nos sete estados disseram que a política de imigração e a segurança das fronteiras do país estavam a caminhar na direção errada, de acordo com a pesquisa.

Mesmo na Califórnia, o maior reduto democrata do país, 62% dos eleitores registados disseram que as fronteiras dos EUA não eram seguras na prevenção de passagens ilegais de fronteira, em comparação com 30% que disseram que estavam seguras, de acordo com uma sondagem do Instituto de Estudos Governamentais da UC Berkeley divulgada em Janeiro.



A fim de diminuir a crise das travessias ilegais, a Casa Branca sinalizou que o presidente Biden está de olho em uma ação executiva para proteger a fronteira, em vez de um projeto de lei do Congresso.



Fonte: BBC.