Metade dos americanos apoiaria deportações em massa de imigrantes, diz nova pesquisa

Metade dos americanos – incluindo 42% dos democratas – dizem que apoiariam as deportações em massa de imigrantes indocumentados, de acordo com uma nova pesquisa Axios Vibes realizada pela The Harris Poll.



E 30% dos democratas – bem como 46% dos Republicanos – dizem que acabariam com a cidadania por nascimento, algo garantido pela 14ª Emenda da Constituição.



De acordo com a pesquisa, os norte-americanos estão abertos aos mais duros planos de imigração do ex-presidente Trump, estimulados por um aumento recorde de passagens ilegais de fronteira e por uma implacável guerra de mensagens travada pelos republicanos.



O Presidente Biden está perfeitamente consciente de que a crise ameaça a sua reeleição. Ele tentou inverter o roteiro, acusando Trump de sabotar o projeto de lei de imigração bipartidário mais conservador do Congresso em décadas.



Mas no que diz respeito à culpa, Biden até agora não conseguiu mudar a narrativa: 32% dos pesquisados dizem que a sua administração é “a maior responsável” pela crise, superando qualquer outro fator político ou estrutural.



Em meio a um número recorde de passagens de fronteira, quase dois terços dos americanos disseram que a imigração ilegal é uma crise real, e não uma narrativa da mídia com motivação política.



Trump prometeu realizar a “maior operação de deportação doméstica da história americana”, visando ataques abrangentes e campos de detenção num plano que teria como alvo milhões de imigrantes indocumentados.

Os americanos normalmente não estão ansiosos para deportar imigrantes que criaram raízes nos EUA. Mas a pesquisa realizada com 6.251 adultos norte-americanos sugere que a dinâmica pode estar mudando em meio a temores crescentes sobre o crime e a violência.



Trump tem alimentado esses receios em todas as oportunidades, fazendo campanha com base em falsas alegações de uma “onda de crimes migrantes” e declarando que os imigrantes estão “envenenando o sangue do nosso país”.



Quando solicitados a identificar a sua maior preocupação em relação à imigração ilegal, os americanos citaram com mais frequência:



- Aumento das taxas de criminalidade, drogas e violência (21%).

- Os custos adicionais para os contribuintes (18%).

- Risco de terrorismo e segurança nacional (17%).



A pesquisa encontrou discrepâncias entre as percepções dos americanos sobre a imigração e a realidade estabelecida pelos dados.



- 64% acreditam erradamente que os imigrantes recebem mais em assistência social e benefícios do que pagam em impostos.

- 56% acreditam erroneamente que a imigração ilegal está ligada ao aumento das taxas de criminalidade nos EUA.



Crimes



Casos individuais de crimes violentos cometidos por indivíduos sem documentos são manchetes. Mas os dados não mostram que os imigrantes indocumentados são mais propensos a cometer crimes. As cidades fronteiriças têm algumas das taxas de crimes violentos mais baixas do país.



Os dados também mostram que os imigrantes indocumentados têm taxas de condenação por homicídio mais baixas do que o público em geral.



Imigração legal



Em um panorama geral, a pesquisa ainda revelou que os americanos apoiam fortemente a imigração, desde que seja legal. A imigração “ilegal” é o que está deixando as pessoas ansiosas.



- 58% disseram que apoiam a expansão dos caminhos legais para uma imigração ordenada, enquanto 46% disseram que os requerentes de asilo devem ser protegidos se os seus casos forem legítimos.

- 68% disseram que a imigração ilegal causa grandes problemas nas comunidades, enquanto apenas 27% disseram o mesmo sobre a imigração legal.

- E 65% dos americanos acham que os EUA deveriam facilitar a entrada legal de qualquer pessoa que busca uma vida melhor, para que não precisem entrar ilegalmente.



As conclusões desta pesquisa Axios Vibes da The Harris Poll baseiam-se em uma amostra representativa nacionalmente de 6.251 adultos dos EUA, realizada on-line, de 29 a 31 de março; 5 a 7 de abril; e 12 a 14 de abril de 2024.