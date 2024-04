Imigrante que luta contra câncer ganha US$ 1,3 bilhão na Powerball

Charlie Saephan, que luta contra o câncer desde 2016, ganhou 1,3 bilhão de dólares na loteria da Powerball, no estado de Oregon, revelaram funcionários da loteria na segunda-feira (29).



Saephan era originalmente do Laos, mas se mudou para a Tailândia em 1987 e foi aos EUA em 1994. Ele era mecânico antes de ser diagnosticado com câncer em 2016 e passou por seu último tratamento de quimioterapia na semana passada.

O prêmio, o oitavo maior da história dos Estados Unidos, será dividido entre a esposa de Charlie, Duapen, e sua amiga, Laiza Chao, de 55 anos, que havia contribuído com US$ 100 (cerca de R$ 510) para comprar com eles um lote de bilhetes da 'powerball jackpot'.



Falando sobre sua vitória na segunda-feira, Charlie disse que oraria a Deus para protegê-lo e orientá-lo sobre como gastar seu prêmio.



Como optaram por um pagamento único do prêmio em vez de o receberem parcelado via anuidades pelos próximos 30 anos, Cheng e sua esposa vão levar para casa US$ 422 milhões (R$ 2,16 bi) após impostos federais e estaduais. Eles têm dois filhos pequenos.



Cheng revelou que nas semanas que antecederam o sorteio ele escreveu os números do jogo em um pedaço de papel e dormiu com ele embaixo do travesseiro. Ele rezou para ganhar, dizendo: "Preciso de ajuda - não quero morrer ainda, a menos que tenha feito algo pela minha família primeiro".



A Powerball sorteou os números na manhã de domingo, 28, e os números vencedores foram as bolas brancas 22, 27, 44, 52, 69 e a Powerball vermelha 9. O sorteio é o 41º desde que o último vencedor da Powerball tirou a sorte grande no dia de Ano Novo.



O vencedor acertou os seis números corretos em um bilhete de US$ 2. As chances de isso acontecer são de uma em 292,2 milhões.

Os bilhetes da Powerball são vendidos em 45 estados, no Distrito de Columbia, nas Ilhas Virgens dos EUA e em Porto Rico.